歌手邱軍起訴後移審 邱母不斷表達對亡者歉意：請給他贖罪機會

歌手邱軍涉嫌酒後開車肇事，致人於死後逃逸，今年初到案後被羈押至今近4個月。檢方今天偵結起訴後移審。基隆地方法院下午開庭審理，邱母到法院等待時表示，對亡者很抱歉，邱軍會去向家屬道歉，請社會大眾給邱軍一個贖罪的機會。

檢方起訴指出，邱軍去年12月27日0時許起至4時許間，在基隆市愛三路一家餐酒館內，飲用大量生啤酒及數杯小米酒，離開餐酒館後，當天凌晨4時5分上車，開往基隆的友人住處途中，凌晨4時16分行經信一路時，撞擊前方在車道上聊天的李姓、陳姓計程車司機，造成1死1傷。

邱男肇事後繼續往前行駛，雖一度減速稍向路邊停靠，但未下車，又繼續開車往前行駛，直至路口遇紅燈才停下。目睹李、陳被撞的許姓男子，跑到邱軍車子的副駕駛座旁，拍打汽車並大聲呼喊「你撞到人了」，但邱軍此時仍未下車，反而闖越紅燈開車逃離現場。

警方查出邱軍涉案後通知到案說明，檢察官複訊後，今年1月8日聲押，基隆地方法院法官裁准羈押2個月，期滿前又裁定延押2個月。

檢察官今天偵結全案，認定邱軍涉犯刑法第185條之3第2項前段不能安全駕駛致死罪嫌及同條文之4第1項肇事致人死傷逃逸罪嫌，依刑事訴訟法、國民法官法提起公訴，並將邱軍移審基隆地院，法官今天下2時30分開庭審理。

邱軍的母親今在法院表示，邱軍會為他所做的事情負責，所以請社會大眾給他一個贖罪的機會。真的很抱歉，也對亡者很抱歉。希望邱軍可以面對社會大眾的譴責，他一定會的。

邱母說「對不起，只有說對不起」，近期邱軍會去找死者家屬去做道歉的動作，真的很對不起，對不起社會大眾，請給邱軍一個機會。

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