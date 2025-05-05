最高法院要求釐清保護措施 三接海岸許可發回更審

中油第三天然氣接收站的海岸利用許可案引起諸多爭議，最高行政法院認為，液化天然氣的洩漏氣雲因具爆炸性，上周將海岸利用許可部分發回台北高等行政法院更審，並要求釐清台電是否採取適當保護措施。

大潭藻礁律師團成員張譽尹表示，藻礁律師團看到藻礁全案的一絲曙光，也對將來重要爭點的攻防感到躍躍欲試，只要有機會撤銷海岸利用許可，依海岸管理法規定，就有機會讓國家重新考慮錯誤的三接開發政策，有理由相信拆堤還海的一天，也許會實現在不久的將來。

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政表示，搶救大潭藻礁抗爭的第一場記者會到今天，這是第153場記者會，前後約8年半。三接動工，荒謬、無情的開發案開始粗暴的對待藻礁後，看著一級保育類柴山多杯孔珊瑚命危的哀號，除了無奈還是無奈；近幾次最高行政法院裁決出幾項對我們有利的判決，讓人感到欣慰。

桃園海岸生態保育協會常務理事葉斯桂表示，這個訴訟案已經過多年，到法院的次數已經多到忘記，但藻礁正面臨中油的摧殘，中油向外宣稱生態並不受影響反而更好，實在是可悲。近幾年中油想掩蓋事實真相，利用各種方式阻止民眾進入調查，讓人感到不滿。

雖然三接被環評強行通過，也留下史上環評污點，但我們並不灰心，努力守護藻礁生態，持續監督三接工程，減輕對生態的傷害。最後--懇求各位媒體、及關注藻礁的國人，給我們支持與鼓勵，謝謝大家。

台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政律師表示，對海岸生態環境衝擊採取避免或減輕之有效措施，其許可條件包括避免措施、減輕措施等，這些細部的內容，不再是由獨立專家委員會說的算，而是法院也可以審查，而且是必須審查，這對於我國海岸管理及保護，相當重要。