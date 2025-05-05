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台中古井棄嬰案…狠心父母大學時3度墮胎 今求法官輕判

虐童案傳喚鑑定人調查 劉彩萱「自稱」童年受家暴才犯案

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院今開庭審理1歲10個月大男童剴剴遭凌虐致死案，下午續提解保母劉彩萱、劉若琳出庭並傳喚鑑定人、馬偕醫院精神醫學部主任徐堅棋科刑調查。徐表示，訪談劉彩萱時，劉彩萱聲稱剴剴說髒話讓她想起童年時受到家暴，但有可能是不實陳述。

徐堅棋於案發後與劉彩萱進行過8次訪談，徐表示，劉彩萱的說法與檢方起訴事實不符，劉彩萱的丈夫從事海釣工作，案發後，劉彩萱的丈夫不離不棄，讓劉彩萱感受家庭溫暖。

徐堅棋表示，劉彩萱曾經向他表示，因為受到幻聽20年影響才會犯案，不過，劉彩萱的說法並沒有客觀事實可以證明，也有可能是劉彩萱的不實陳述；徐說，劉彩萱虐童時間長達3個月，並非一時衝動犯案，不能減輕罪責。

徐證稱，劉彩萱在看守所時希望可以獲得交保，性格矛盾，也缺乏同理心，且劉彩萱沒有反社會的行為，沒有辦法符合精神障礙得以減刑。

徐堅棋還認為，長達3個月的虐童超過一般社會能容忍的範圍，劉彩萱有宗教信仰，她的家人也願意支持，不過，劉女面對類似情境單獨照顧孩童時，仍有風險存在，如果透過心理治療會有改變的可能性，應也有復歸社會的可能。

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保母劉彩萱。本報系資料照
保母劉彩萱。本報系資料照

丈夫 家暴 心理治療 虐童 馬偕醫院

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