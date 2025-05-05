出計程車錢拜託投票 潭子農會2會員今獲檢方緩起訴

台中市劉姓、賴姓男子都是潭子區農會會員，劉為使李姓會員當選農會代表，明知賴男在投票當天要參加雲林台西的進香活動，但劉仍允諾幫賴男在投完票後，會出計程車錢，將賴男載往雲林參與活動，賴因此受有免付625元車資的不法利益，台中地檢署今偵結，因二人已坦認犯罪，繳回犯罪所得，處分緩起訴。

起訴指出，劉姓（63歲）、賴姓男子（64歲）都是台中市潭子區農會會員，具有今年2月15日舉辦的潭子農會會員代表的選舉權，劉男知道賴男在投票日當天，也是潭子區聚興里福德爺廟舉辦進香活動的日期。

劉男為使另名李姓會員當選會員代表，因此要求賴男，當天投票給李，他會提供免費車資，讓賴搭計程車前往雲林台西太和五聖宮，與進香活動成員會合，賴因此獲得免付625元車資的不法利益。

檢方認定，劉男違反農會法中對於有選舉權之人投票行賄罪；賴男犯農會法中有選舉權之人投票受賄罪，屬法定本刑為死刑、無期徒刑，或最輕本刑3年以上有期徒刑以外之罪，審酌劉男2人無前科，因一時失慮致罹刑章，犯後已坦承犯行，深表悔悟，賴男在偵查中自動繳回犯罪所得，歷此司法偵查程序應有所警惕，且考量2人行為所生危害非鉅，犯罪情節尚屬輕微等一切情狀，以緩起訴處分。