黃牛罰則有望調整 最高1.8萬變3萬

立法院內政委員會5日審查《社會秩序維護法》，經協商通過黃牛罰則從1.8萬提升到3萬。（直播截圖） 黃牛罰則從1.8萬變成3萬，衛福部、交通部也要開始管制黃牛！立法院內政委員會5日審查《社會秩序維護法》，對於轉售票券牟利的黃牛將保留處3日以下拘留外，罰鍰則從最高1.8萬元提到3萬元。另外，目前黃牛票僅文化部的藝文活動、體育署的運動賽事有相關罰則，委員會也要求其他部會研擬因應人力與流程。

黃牛罰則太輕

立法院內政委員會5日審查《社會秩序維護法》部分條文修正草案，初審通過修正第64條，對於轉售票券牟利的黃牛除保留處3日以下拘留外，罰鍰則從最高1.8萬元提到3萬元，相關修正法條將提送院會審查。

多位立委指出，現行《社維法》對於黃牛處3日以下拘留或新台幣1.8萬元以下罰鍰，罰鍰實在太輕，起不了嚇阻效果，因為很多黃牛搶到重要運動賽事、演唱會、簽唱會等限量的票券後，轉手賣出都是數倍的獲利，為守住公平社會原則，有必要提高罰鍰金額。

其他種類無法可管？

無黨籍立委高金素梅另強調，黃牛目前雖有《文創法》與《運產條例》可罰，但包括旅宿、交通票券、見面會與醫療等行為的黃牛卻因為不在藝文活動與運動賽事之列，因此無法可管，教育部之前曾接獲9千多起黃牛檢舉案，僅不到2%有開罰，「這樣民眾如何相信政府要真正打擊黃牛？」

不過，由於《社維法》的罰鍰上限是3萬元，多位立委認為可以搭配現行部會主管的專法，一併進行查處，《社維法》是為了維護社會公平和補充專法之不足。經熱烈討論後，初審還做出附帶決議，於法案通過後，請各主管機關於2個月內針對轄下管轄事項專責人力與標準作業流程。

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