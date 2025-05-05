歌手邱軍涉酒駕撞死「運將」 竟還惡劣闖紅燈逃逸 今遭起訴

歌手邱軍去年12月27日涉嫌開車肇事，撞擊李姓計程車司機後逃逸，李經送醫急救仍告不治。邱軍被捕後，檢方今年1月8日聲押獲准，羈押至今。基隆地檢署今天偵結，認定犯行，依酒後駕車肇事致人於死等罪嫌起訴邱軍，並在下午移審基隆地方法院。

檢方起訴指出，邱軍去年12月27日0時許起至4時許，在基隆市一家餐酒館內，飲用大量生啤酒及數杯小米酒後，客觀上能預見酒精成分將導致注意力、判斷力、反應能力、駕駛操控能力均顯著降低，導致不能安全駕駛，極可能因而發生交通事故，造成其他用路人死亡結果，仍開車上路。

當天凌晨4時5分，邱軍駕車要前往基隆的友人住處途中，凌晨4時16分行經信一路時，檢方認為當時依客觀情形無不能注意情事，但因邱軍酒後駕車，未注意到正前方車道上，計程車李姓、陳姓司機在聊天，在未減速情況下把2人撞倒在地。

邱男肇事後繼續往前行駛，並稍向路邊停靠，但未下車查看，繼續開車往前行駛至路口遇紅燈才停下。目睹李、陳被撞的許姓男子，跑到邱軍車子的副駕駛座旁，拍打汽車並大聲呼喊「你撞到人了」。

檢方指邱軍此時並未下車，並基於肇事逃逸犯意，未報警、呼叫救護車處理或留在現場採取必要救護措施，直接開車闖越紅燈駛離現場。

李姓、陳姓運轉送醫急救後，陳男右側肩膀擦挫傷、右側小腿擦挫傷、右側膝部擦挫傷、損傷和疼痛，無生命危險。李男則經緊急手術後住院救治，延至今年1月3日死亡。

警方查出邱軍涉案後通知到案說明，檢察官複訊後，今年1月8日聲押，基隆地方法院法官裁准羈押並延押至今。

檢察官今天偵結，認定邱軍涉犯刑法第185條之3第2項前段不能安全駕駛致死罪嫌及同條文之4第1項肇事致人死傷逃逸罪嫌，提起公訴。今天下午將邱軍移審法院審理，裁定是否繼續羈押。

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