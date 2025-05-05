台中櫃姐面試陸女 亮她證件影本八卦「收屍團」這下糗

台中市蕭姓女子擔任百貨公司櫃姐，2019年間曾面試大陸蔚姓女子，蕭女事後拿蔚女的身分證影本，給另名同事看，還稱蔚女是來台灣嫁給外省人後，待丈夫過世後，拿財產又改嫁是「收屍團」，蔚女去年才從該同事口中得知此事，狀告誹謗與違反個資法，一審認定蕭女非法使用個資，但已和解，判刑2月、緩刑2年。

判決指出，蕭姓女子（60歲）是台中市百櫃櫃姐，2019年10月間面試大陸籍蔚姓女子，蕭女持有蔚女的身分證件影本，2021年至2022年間，蕭女與另名張姓女櫃姐聊天時，聊及蔚女是大陸吉林省出生，嫁給台灣的外省人後，在丈夫過世後繼承財產又改嫁，是「收屍團」，蕭女為證明所言非虛，還拿蔚女的身分證影本給張女看。

蔚女在去年4月離職後，同年8月間又回該百貨公司找張女，經張女告知相關經過後，蔚女氣得向台中地檢署提出誹謗等告訴。

檢方調查時，蕭女坦承有將蔚女的影本拿給張女看，但辯稱沒有提到「收屍團」的事情，只是順手拿起蔚女的身分證影本起來看，不過張女證稱，蕭女的確有出示蔚女的證件影本，也有提到蔚女是嫁到台灣，丈夫死後繼承財產又改嫁。