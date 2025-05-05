快訊

比不讀書更糟！日本腦科學專家十年研究警示：滑手機恐致發育停滯

2026最爽能連休16天？他預測放假攻略 端午、中秋、國慶皆可拚9天

台中古井棄嬰案…狠心父母大學時3度墮胎 今求法官輕判

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林縣二崙前鄉長、鄉代會主席涉公墓光電案 訊後交保

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

彰化地檢署偵執行靖平專案，向上溯源查辦雲林縣二崙鄉公所辦理公墓光電招租案涉嫌綠能貪瀆不法案件，檢警調搜索8處，帶回14人訊問，前鄉長鍾福助、鄉代會現任主席楊世彬等7人，日前分別以10萬元至60萬元不等金額交保，鍾福助受訪表示，該案當時有很多廠商有意願參與，他認為種電可幫公所省錢又有回饋金，堅持公開招標。

彰檢去年執行第二波全國「綠能掃黑肅貪」行動，動員214人同步搜索彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉等48處，共傳45人到案說明，查扣相關資料與查扣到疑似賄款現金727萬多元。經偵辦後，向上溯源調查二崙鄉公墓光電招租案涉不法，經彰檢7名檢察官訊問後，諭知前鄉長鍾福助10萬元、鄉代會主席楊世彬60萬元，蔡姓廠商50萬元，及其餘4人各以20萬至40萬元交保。

鍾福助表示，他鄉長任內期間，八角亭公墓經常被傾倒廢棄物，甚至有人燃燒廢棄物，造成地方困擾，在代表會要求下，公所編列預算三、四百萬元準備清理，後有鄉代建議可做太陽能光電，經詢問縣府得知可以種電，因可幫公所省下清除預算，又有種電回饋金，才決定要做。

他表示，當時很多廠商透過友人來找他，但他當時有先聲明，他清清白白，什麼都不要，一切公開招標，該案是在2022年底公開招標，不解為何被調查。

彰化地檢署向上溯源偵辦光電綠能工程舞弊案。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署向上溯源偵辦光電綠能工程舞弊案。記者簡慧珍／攝影

光電 公墓 賄款 鄉長

延伸閱讀

潮州公墓大火毀掉216萬作物 法官認公所疏失判賠9910元

彰檢向上溯源偵辦光電綠能貪凟 訊後雲林二崙前鄉長、現任主席交保

久禾光競價拍賣、底價60元 預計5月20日上櫃

竹縣台知園區年底完成聽證會 縣府協調竹北一公墓遷建

相關新聞

虐童案傳喚鑑定人調查 劉彩萱「自稱」童年受家暴才犯案

台北地院今開庭審理1歲10個月大男童剴剴遭凌虐致死案，下午續提解保母劉彩萱、劉若琳出庭並傳喚鑑定人、馬偕醫院精神醫學部主...

歌手邱軍涉酒駕撞死「運將」 竟還惡劣闖紅燈逃逸 今遭起訴

歌手邱軍去年12月27日涉嫌開車肇事，撞擊李姓計程車司機後逃逸，李經送醫急救仍告不治。邱軍被捕後，檢方今年1月8日聲押獲...

台中石岡古井嬰屍命案…今開庭審理 狠心父母求法官輕判

台中石岡區去年發生古井嬰屍命案，檢方去年5月起訴謝男、柯女，全案今天在台中地院審理，謝男審理時請求輕判、柯女也希望法官給...

出計程車錢拜託投票 潭子農會2會員今獲檢方緩起訴

台中市劉姓、賴姓男子都是潭子區農會會員，劉為使李姓會員當選農會代表，明知賴男在投票當天要參加雲林台西的進香活動，但劉仍允...

黃牛罰則有望調整 最高1.8萬變3萬

黃牛罰則從1.8萬變成3萬，衛福部、交通部也要開始管制黃牛！

台中櫃姐面試陸女 亮她證件影本八卦「收屍團」這下糗

台中市蕭姓女子擔任百貨公司櫃姐，2019年間曾面試大陸蔚姓女子，蕭女事後拿蔚女的身分證影本，給另名同事看，還稱蔚女是來台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。