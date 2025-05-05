雲林縣二崙前鄉長、鄉代會主席涉公墓光電案 訊後交保

彰化地檢署偵執行靖平專案，向上溯源查辦雲林縣二崙鄉公所辦理公墓光電招租案涉嫌綠能貪瀆不法案件，檢警調搜索8處，帶回14人訊問，前鄉長鍾福助、鄉代會現任主席楊世彬等7人，日前分別以10萬元至60萬元不等金額交保，鍾福助受訪表示，該案當時有很多廠商有意願參與，他認為種電可幫公所省錢又有回饋金，堅持公開招標。

彰檢去年執行第二波全國「綠能掃黑肅貪」行動，動員214人同步搜索彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉等48處，共傳45人到案說明，查扣相關資料與查扣到疑似賄款現金727萬多元。經偵辦後，向上溯源調查二崙鄉公墓光電招租案涉不法，經彰檢7名檢察官訊問後，諭知前鄉長鍾福助10萬元、鄉代會主席楊世彬60萬元，蔡姓廠商50萬元，及其餘4人各以20萬至40萬元交保。

鍾福助表示，他鄉長任內期間，八角亭公墓經常被傾倒廢棄物，甚至有人燃燒廢棄物，造成地方困擾，在代表會要求下，公所編列預算三、四百萬元準備清理，後有鄉代建議可做太陽能光電，經詢問縣府得知可以種電，因可幫公所省下清除預算，又有種電回饋金，才決定要做。