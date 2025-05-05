台中石岡古井嬰屍命案…今開庭審理 狠心父母求法官輕判

台中石岡區去年發生古井嬰屍命案，檢方去年5月起訴謝男、柯女，全案今天在台中地院審理，謝男審理時請求輕判、柯女也希望法官給予「改錯的機會」，今天開庭審理時，意外揭露，二人在就讀大學時，已三度墮胎，因柯女沒有勇氣跟家人說，才將男嬰在浴缸中溺死，全案排定在下月宣判。

台中地院今天審理時，謝男承認「已知道錯了、願意承擔」，希望法官輕判，柯女則稱，原本要到醫院進行引產手術，但已過藥物可處理時間，十分害怕才會一拖再拖，「再一次機會不會做相同的事」，希望法官給予改錯機會。

檢方針對謝男、柯女量刑部分，認為謝男犯後態度良好，但當時看不出有不得已的情形，具體求刑7年2月至8年8月；柯女則是數度翻供，審理期間仍抵死抗辯，依殺人、棄屍等罪，具體求刑12年4月及12年10月。

檢警調查，謝男、柯女（均31歲）在大學時期就是男女朋友，柯2022年10月到婦產科檢查發現自己懷孕，腹中胎兒8周大，她和謝男討論後一度打算做引產手術，同年11月再赴診所諮詢，但當時胎兒已滿13周，且預產期約在2023年5月底。

2人未拿掉小孩，柯女直到2023年5月26日挺著孕肚上班時，因突然感到腹痛劇烈，下班回東勢區租屋處時驚覺羊水破裂臨盆在即，緊急通知謝男到場，但2人都沒有向警消求救或就醫，反由謝男替女友接生，當晚9點多在浴室產下男嬰。