為領亡父百萬保險金 新北男欠4年酒駕交通罰款終繳清

新北市1名丁姓男子先前欠繳酒駕及其他交通違規罰鍰高達39萬5500元，經行政執行署新北分署多次催繳未果，即便遭限制出境及扣押財產仍置之不理。直到日前父親過世留下百萬元保險理賠，但保險契約早被新北分署扣押，丁男為圖順利領取保險金，終於出面繳清欠款。

30餘歲丁男2020年9月間因酒駕拒測，且5年內二度違規，遭裁罰36萬元；另因駕駛執照經註銷仍駕駛機車、在禁止臨時停車處所停車、不依規定接受道路交通安全講習、行駛於道路時手持香菸致影響他人行車安全、未戴安全帽、併排臨時停車等，累積11張罰單、金額共3萬5500元，於2021年9月陸續移送新北分署執行。

新北分署受理後，依法扣押丁男名下存款與財產，僅扣得存款491元，執行人前往丁男居住地催繳，也不見其人，2023年2月間將他限制出境命令，丁男仍毫不在意持續神隱。

日前丁男突然致電執行人員，表示父親近期身故，但父親生前投保以自己為受益人的人壽保險，保險契約已遭新北分署扣押，使他無法領取父親身故保險金136萬餘元，因此他已向親友借款，於上月28日到場將所積欠罰鍰全數繳清。