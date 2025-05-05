詐團成員槍殺2車手 最高法院判無期徒刑定讞

蘇姓、陳姓、楊姓男子為詐騙集團成員，陳、楊取款遭警方逮捕，蘇男要求2人改供詞卻被索討800萬元，因此槍殺陳、楊。最高法院維持二審認定，蘇男判處無期徒刑定讞。

判決指出，蘇男與楊男、陳男等人同為詐欺集團成員，同住在桃園市區內。蘇男於民國111年8月間指示楊、陳前往新北市新莊區某銀行提領款項，行員察覺有異通報警方到場逮捕楊、陳。2人警詢時坦承受蘇男指示。

蘇男獲悉後，要求楊、陳向檢警改稱並非受到他的指示前往取款。楊男要求蘇男必須給付新台幣800萬元才願意改口，蘇男因此心生不滿，向不明人士購買改造手槍及子彈。

111年9月1日晚間，蘇男帶著槍枝與子彈到桃園市某套房與楊、陳等人見面，亮槍後其他人離開，隨即與楊、陳言語爭執，蘇男先朝楊男右邊太陽穴處及頭頂處接續連開2槍，楊男當場倒地死亡，蘇男再朝陳男右邊太陽穴處開槍，陳男也當場倒地死亡。

桃園地方法院依殺人等罪判處蘇男無期徒刑，褫奪公權終身，台灣高等法院維持原判。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。