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虐童求原諒 保母劉彩萱寫超渡「疏文」：不要提高額求償金

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院今再次開庭審理1歲10個月大男童剴剴遭保母凌虐致死案。檢察官指劉彩萱、劉若琳姊妹最重可判無期徒刑；劉彩萱的律師說，劉彩萱只是平凡的中年婦女，剴剴死後曾去北投玄天宮替剴剴超渡、做法事，劉彩萱確已有悔意。

公訴檢察官表示，虐童案讓孩子的哭聲再也無法傳達出去，並造成社會對保母的不信任，最近開庭，有民眾旁聽，法庭外也有人舉牌表達心聲，民眾在這個案子之後，會不會也擔心孩子也變成剴剴？

劉彩萱的律師表示，劉彩萱今年56歲，也是3個孩子的媽，劉彩萱在面對困境、壓力時為何出現跟一般人不一樣的反應？有無減刑的事由？請合議庭一併審酌；律師說，劉彩萱早在司法審判前就步入自己「無間地獄」，希望司法判決前停下腳步再認識劉彩萱。

律師並在法庭中出示劉彩萱案發後在手機中擬好的超渡「疏文」，背景則是剴剴2023年12月28日過世後的第5天，劉彩萱一度傳LINE的訊息給北投玄天宮人員，劉彩萱在LINE自稱「阿姨」，表示要幫剴剴開壇做12天的法會。

劉彩萱的律師出示一份劉彩萱向剴剴訴求的「疏文」，「疏文」寫著「幫阿姨度過難關，免受入監刑責，體諒阿姨也是困苦人，請外婆及家人原諒，不要提出高額求償金」，指劉彩萱曾請神明牽引剴剴至西方極樂世界，同時也請求剴剴的原諒。

保母劉彩萱日前出庭後還押。記者王聖藜／攝影
保母劉彩萱日前出庭後還押。記者王聖藜／攝影

保母 司法 律師 檢察官 虐童

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