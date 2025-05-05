桃園狠母和男友吵架 竟「餵女嬰安非他命」遭求刑12年

桃園一名許姓女子去年底涉嫌餵食安非他命毒品給年僅6個月大的女兒，警方接獲通報及時送醫，保住女嬰性命。桃園地檢署審酌許女身為女嬰唯一照顧者，僅因自身情緒控管失當，就對當時仍不足6個月大、毫無反抗能力的女嬰強行餵食毒品，依殺人未遂、毒品危害防制條例等罪嫌偵結起訴，建請法院從重量處有期徒刑12年。

桃園地檢署去年12月23日間接獲桃園市家防中心、婦幼警察隊通報，有一名不足6個月大的女嬰在林口長庚醫院接受治療，竟在女嬰尿液檢出甲基安非他命高達46910ng/mL、安非他命9860ng/mL。

檢方接獲通報，依檢察機關重大兒虐偵辦流程指揮偵辦，警方地毯式勘查女嬰住處，追查女嬰體內存有高濃度甲基安非他命的原因及有無相關毒物，經向林口長庚醫院調取女嬰病歷及相關檢驗報告，確認女嬰送醫經過及所受傷害，發覺女嬰母親許姓女子犯罪嫌疑重大，檢方於今年1月4日傳喚許女到案訊問，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警追查，許女去年12月9日晚間與男友吵架，當下欲輕生並帶著女嬰共赴黃泉，明知餵食嬰兒毒品有可能造成死亡，仍強行灌入含有甲基安非他命的液體至女嬰口內，導致女嬰受有腦病變等傷害；事後許女自行將女嬰送往林口長庚醫院救治，院方在女嬰尿液驗出毒物反應，進而揭發案情。

桃園地檢署婦幼組檢察官陳羿如指揮桃園市警察局中壢分局偵辦，認許女涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第271條第2項、第1項之成年人故意對兒童犯殺人未遂及毒品危害防制條例第6條第2項、同條例第9條第1項之成年人對兒童犯以強暴方法使人施用第二級毒品等罪嫌，於近日偵結起訴。

檢察官審酌，許女身為女嬰唯一照顧者，本應善盡保護之責，卻僅因自身情緒控管失當，而對當時尚不足6個月大、毫無反抗能力之女嬰強行餵食毒品，造成被害人極大傷害，建請法院從重量處有期徒刑12年。目前女嬰已由家防中心安置中，並定期就醫回診治療，結合家防中心、警察單位、桃園地檢署及長庚等醫療機構提供資源，盡力回復女嬰健康及生活。

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