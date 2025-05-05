潮州公墓大火毀掉216萬作物 法官認公所疏失判賠9910元

屏東縣陳姓女子不滿潮州鎮公所未管理好公墓，害失火燒到她家土地，包含檳榔、香蕉等作物共損失216萬餘元，她提國賠求償，一審法官認為火警跟清明無關，判陳女敗訴，她不服上訴，高雄高分院則認定鎮公所未做好防火巷，確實有疏失，但考量陳婦真實損失，判鎮公所需賠9910元。

判決指出，前年3月2日上午11時許，潮州鎮第三公墓因民眾燒枯草、紙錢引發火災，火勢延燒到相鄰的陳女土地，雖火勢成功撲滅，但陳女種植的檳榔、香蕉、諾麗果等作物也受到不小損失。

陳女不滿鎮公所未設置圍牆、灑水設備，也未針對第三公墓割除雜草，開設防火間隔，害火警延燒到她田裡，統計作物損失就達216萬餘元，考量該塊地她持分約4分之1，依比例計算向鎮公所求償54萬餘元。

屏東地院審理時，鎮公所反駁陳女指控，稱公墓都有設置不可燒紙錢的警告標示，且清明節前都會開設防火巷，但火警距離清明還有1個多月，若過早施作，清明還沒到就雜草叢生，不能將火警歸咎於公所疏失。

屏東地院採信鎮公所說法，認為火警時間距離清明還有1個多月，公所確實有設置警告牌，且清明節前都會開挖防火巷，難認公所在管理公墓上有欠缺，判陳女敗訴。

陳女不服再上訴，高雄高分院審理時，合議庭認為有些民眾確實會避免交通壅塞，提前完成掃墓，本件火警雖距離清明還有一個月，但鎮公所在同年1月除草後，仍未因應提早掃墓另行開設防火巷，管理上確實有所欠缺。