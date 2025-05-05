民眾黨踢爆聯合再生違約又濫權關說 女特助挨告洩密獲不起訴

國發基金投資30億的「綠能國家隊」聯合再生，以子公司取得彰濱工業區土地設置太陽光電案，遭民眾黨開記者會踢爆違約出售套利2.53億元，被抓爆後還找柯建銘向王美花喬事，痛批「濫權關說」聯合再生執行長的前鄭姓女特助挨告涉嫌洩密，台北地檢署偵結給予不起訴處分。

民眾黨2023年12月間開記者會公開資料踢爆，經濟部出租彰濱工業區崙尾東區崙海段土地設置太陽光電，聯合再生以子公司得標後，與「台灣和暄綠能」簽訂股份買賣契約，違約出售套利2.53億元，公司方被抓包後竟找民進黨立法院黨團總召集人柯建銘向經濟部長王美花喬事，民眾黨立委陳琬惠痛批「濫權關說」。

聯合再生循線追查，認為是已離職的台灣系統開發處長、執行長特助鄭女涉洩漏公司機密資料給民眾黨，去年4月間提告鄭女涉刑法無故洩密及營業秘密法洩漏營業秘密等罪。

告訴代理人稱，民眾黨記者會發出的照片對話紀錄顯示傳給Irene就是鄭女，且間接比對出2020年3月18日喜來登飯店聚餐晚宴通知電子郵件，及同年5月6日老爺大酒店晚宴通知都有鄭女列為出席者，公開會議照片、提出的資料，及參與所有會議、經手會議資料的共通者都是鄭女。

鄭女否認犯行，聯合再生2018年由新日光、昇陽光電及昱晶能源3家太陽能模組廠合併成立，她原在昱晶能源任職，合併後她負責太陽能電廠系統開發，並負責公有房舍土地的投標及私有土地設置租賃與農電共生開發，為台灣系統開發部主管，也是聯合再生負責人兼執行長的特助；她離職前曾參與聯合再生能源工程股份有限公司與台灣和暄綠能公司買賣契約書，但沒參與認購協議，離職後沒有帶走相關文件，當時的聚會「只是陪老闆去」。