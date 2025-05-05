快訊

「你有何資格利用剴剴？」 呂秋遠私生子生母連4問：讓真相攤陽光下

旅台美男為自拍爬羅馬競技場欄柵遭刺穿脊椎 慘狀懸掛如死屍

NBA／下剋上！希爾德爆發加柯瑞甦醒 勇士搶七大戰痛擊火箭

虐童案開庭 剴剴阿嬤怒斥保母：妳們沒有權利這樣對孩子

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院今開庭審理1歲10個月大男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，今傳喚剴剴的阿嬤針對保母劉彩萱、劉若琳姊妹如何量刑表示意見。剴剴阿嬤表示不願意和解，剴剴案的訴訟代理人則說，目前沒有打算提起民事求償。

審判長問剴剴的阿嬤劉彩萱有無來談過和解，剴剴的阿嬤表示，對方有透過律師來講，但她不接受，保母姊妹這樣對待幼小無辜的孩子，所以不同意和解。

剴剴的阿嬤對坐法庭劉彩萱、劉若琳的哭說「真的太痛了，他還這麼幼小，妳們沒有權利這樣對待孩子」，她還表示，剴剴出生後因母親無法照顧他，曾照顧過2個月，後來透過社會局、兒福聯盟安排出養。

剴剴的阿嬤說，她與丈夫收入2個人加起來只有6萬元，為了支付剴剴的一個月3萬元的保母費，她與丈夫都持續負債。

檢察官詢問剴剴的阿嬤剴剴過世的影響，阿嬤表示，她真的很自責，也無能為力，稱保母姊妹不應該對這麼小的小孩，稱「真的很對不起，失去這麼幼小的生命」、「真的太痛了，他還這麼幼小，妳們沒有權利這樣對待一個孩子」

審判長問剴剴阿嬤劉彩萱姊妹或家人是否有找她談過和解、賠償，剴剴的阿嬤表示，確實有透過律師來講，但她們不接受，保母姊妹這樣對待幼小無辜的孩子，不同意和解。

審判長也問剴剴阿嬤是否要提起附帶民事訴訟嗎？剴剴的阿嬤表示不清楚是什麼意思，律師隨即表示目前還沒有打算提起民事求償。

保母劉彩萱。(本報資料照片)
保母劉彩萱。(本報資料照片)

保母 律師 民事訴訟 阿嬤

延伸閱讀

保母劉彩萱不認推剴剴撞牆 法官質疑：那要認什麼罪？

剴剴案欠揍裝死簡訊劉若琳稱是開玩笑 審判長怒斥：開什麼玩笑！

宜蘭4個月大男嬰疑受虐今開庭 家屬庭外大罵「可惡」

虐童案保母家人稱「剴剴罵五字經」！吳鳳妻氣炸 痛批惡劣、毫無人性

相關新聞

虐童求原諒 保母劉彩萱寫超渡「疏文」：不要提高額求償金

台北地院今再次開庭審理1歲10個月大男童剴剴遭保母凌虐致死案。檢察官指劉彩萱、劉若琳姊妹最重可判無期徒刑；劉彩萱的律師說...

桃園狠母和男友吵架 竟「餵女嬰安非他命」遭求刑12年

桃園一名許姓女子去年底涉嫌餵食安非他命毒品給年僅6個月大的女兒，警方接獲通報及時送醫，保住女嬰性命。桃園地檢署審酌許女身...

民眾黨踢爆聯合再生違約又濫權關說 女特助挨告洩密獲不起訴

國發基金投資30億的「綠能國家隊」聯合再生，以子公司取得彰濱工業區土地設置太陽光電案，遭民眾黨開記者會踢爆違約出售套利2...

虐童案開庭 剴剴阿嬤怒斥保母：妳們沒有權利這樣對孩子

台北地院今開庭審理1歲10個月大男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，今傳喚剴剴的阿嬤針對保母劉彩萱、劉若琳姊妹如何量刑表示意見...

潮州公墓大火毀掉216萬作物 法官認公所疏失判賠9910元

屏東縣陳姓女子不滿潮州鎮公所未管理好公墓，害失火燒到她家土地，包含檳榔、香蕉等作物共損失216萬餘元，她提國賠求償，一審...

彰檢向上溯源偵辦光電綠能貪凟 訊後雲林二崙前鄉長、現任主席交保

彰化地檢署偵執行靖平專案，向上溯源查辦雲林縣二崙鄉公所辦理公墓光電招租案涉嫌綠能貪瀆不法案件，檢警調搜索8處，帶回14人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。