虐童案開庭 剴剴阿嬤怒斥保母：妳們沒有權利這樣對孩子
台北地院今開庭審理1歲10個月大男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，今傳喚剴剴的阿嬤針對保母劉彩萱、劉若琳姊妹如何量刑表示意見。剴剴阿嬤表示不願意和解，剴剴案的訴訟代理人則說，目前沒有打算提起民事求償。
審判長問剴剴的阿嬤劉彩萱有無來談過和解，剴剴的阿嬤表示，對方有透過律師來講，但她不接受，保母姊妹這樣對待幼小無辜的孩子，所以不同意和解。
剴剴的阿嬤對坐法庭劉彩萱、劉若琳的哭說「真的太痛了，他還這麼幼小，妳們沒有權利這樣對待孩子」，她還表示，剴剴出生後因母親無法照顧他，曾照顧過2個月，後來透過社會局、兒福聯盟安排出養。
剴剴的阿嬤說，她與丈夫收入2個人加起來只有6萬元，為了支付剴剴的一個月3萬元的保母費，她與丈夫都持續負債。
檢察官詢問剴剴的阿嬤剴剴過世的影響，阿嬤表示，她真的很自責，也無能為力，稱保母姊妹不應該對這麼小的小孩，稱「真的很對不起，失去這麼幼小的生命」、「真的太痛了，他還這麼幼小，妳們沒有權利這樣對待一個孩子」
審判長問剴剴阿嬤劉彩萱姊妹或家人是否有找她談過和解、賠償，剴剴的阿嬤表示，確實有透過律師來講，但她們不接受，保母姊妹這樣對待幼小無辜的孩子，不同意和解。
審判長也問剴剴阿嬤是否要提起附帶民事訴訟嗎？剴剴的阿嬤表示不清楚是什麼意思，律師隨即表示目前還沒有打算提起民事求償。
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