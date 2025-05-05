彰檢向上溯源偵辦光電綠能貪凟 訊後雲林二崙前鄉長、現任主席交保

彰化地檢署偵執行靖平專案，向上溯源查辦雲林縣二崙鄉公所辦理公墓光電招租案涉嫌綠能貪瀆不法案件，檢警調搜索8處，帶回14人訊問，前鄉長鍾福助、鄉代會現任主席楊世彬等7人，日前分別以10萬元至60萬元不等金額交保。

彰檢去年執行第二波全國「綠能掃黑肅貪」行動，動員214人同步搜索彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉等48處，共傳45人到案說明，查扣相關資料與查扣到疑似賄款現金727萬多元。經偵辦後，向上溯源調查二崙鄉公墓光電招租案涉不法。

上個月（4月）30日肅貪專組檢察官陳鼎文，指揮法務部調查局中部地區機動工作站、航業調查處、彰化縣調查站、屏東縣調查站、廉政署中部地區調查組、雲林縣警察局虎尾分局組成專案小組，同步執行搜索8處所，並通知涉案被告及證人共14人到案說明，經彰檢7名檢察官訊問後，諭知前鄉長鍾福助10萬元、鄉代會主席楊世彬60萬元，蔡姓廠商50萬元，及其餘4人各以20萬至40萬元交保。

據了解，楊世彬歷任兩屆鄉長，知道二崙鄉公所的綠能光電招租案，涉嫌與蔡姓等多名廠商和人員洽談限制性投標，繼去年8月市場屋頂光電招標貪凟弊案之後，再因清葬後公墓建置光電系統工程而涉案。