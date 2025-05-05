快訊

「你有何資格利用剴剴？」 呂秋遠私生子生母連4問：讓真相攤陽光下

旅台美男為自拍爬羅馬競技場欄柵遭刺穿脊椎 慘狀懸掛如死屍

NBA／下剋上！希爾德爆發加柯瑞甦醒 勇士搶七大戰痛擊火箭

聽新聞
0:00 / 0:00

他曾丟汽油瓶還2度縱火遭收押 2次聲請交保法院打臉

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

41歲鄭姓男子去年底酒後二度在住家縱火，導致發生火災鄰居逃生；警方送辦、檢方起訴後，台南地院裁定將鄭收押。近日鄭二度請求具保停押，法院認為鄭有反覆實行同一犯罪之虞，對周遭住宅安全、鄰人之生命、身體安全有莫大潛在危害，二度裁定駁回聲請。

據了解，台南市歸仁區大仁九街一間磚造1樓平房，去年12月14日深夜發生火災，燃燒臥室雜物、床鋪，鄰居紛紛逃生，所幸無人傷亡；消防人員滅火後查出是鄭姓男屋主酒後失控涉嫌放火，且鄭在稍早已經放火一次，自行撲滅後又再次放火，檢視鄭鼻腔內有碳粒。

警方將鄭逮捕送辦，檢方依公共危險罪起訴後，台南地院在今年2月11日庭訊時，鄭否認犯行；但法院認為他涉犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，而有羈押之必要，即日起裁定收押。

鄭在2月底及上月間均聲請撤銷羈押，主張當天是燒金紙時，不明原因起火燃燒，他並未故意放火，且當時他喝酒睡著，不知何時火燒，因火勢太大，他有呼叫鄰居快出來，自己也受傷送醫；他家中有2名子女需人照顧，他願意具保，請求撤銷羈押處分。

法院指出，鄭姓男子有酒駕前科，更在2010年有持汽油瓶朝他人住處丟擲的恐嚇犯行，參以其有經常喝酒習性，又自承這次是因酒醉不知如何引發火災，認其酒後行為難以控制，有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，而有預防性羈押之必要。

法院解釋，預防性羈押主要考慮對於他人生命、身體、財產有重大侵害，對社會治安破壞甚鉅，而其犯罪性質，從實證經驗而言，犯罪行為人大多有一而再、再而三反覆為之傾向；不須有積極證據，僅須由其犯罪歷程觀察，透過拘束身體自由方式，避免其再次犯罪。

法院表示，依據台南市消防局火災原因調查鑑定書及現場照片，本案起火原因以「燃燒金紙等可（易）燃物」引起火災可能性最大；鄭雖否認放火，然其供述前後不一，甚至承認警詢有編撰說詞，參以鄰居均證稱聽聞鄭自承放火，鄭自屬犯罪嫌疑重大。

且不同鄰居證稱，鄭瘋瘋顛顛不是第1次，消防車來很多次、鄭曾經到她家鬧、火災當天站在鄭的身旁可聞到濃濃酒味；法院認定，鄭情緒控管不佳，容易有脫序行為，還曾自承「我幾乎每天都會喝酒，案發當天喝很多酒可能喝醉醉倒了」。

法院考量，鄭所犯屬最輕本刑7年以上有期徒刑重罪，且犯罪情節對周遭住宅安全、鄰人之生命、身體安全有莫大潛在危害，權衡國家刑事司法權有效行使、鄭行為危害社會秩序程度、其人身自由私益及防禦權受限制程度，認其他手段均不足以避免鄭再犯，而有羈押必要。

法院說明，鄭的子女與其母親（即子女祖母）同住，並未因鄭在押而頓失依怙，且縱使其有子女需照養，亦非羈押與否應斟酌事由，尚難影響鄭有無受羈押原因及必要性認定。因此，原羈押處分認事用法並無違誤，應予維持。鄭的聲請並無理由，2月底及近日二度駁回。

41歲鄭姓男子去年底酒後二度在住家縱火，導致發生火災，鄰居逃生；警方送辦、檢方起訴後，台南地院裁定將鄭收押。近日鄭二度請求具保停押。本報資料照片
41歲鄭姓男子去年底酒後二度在住家縱火，導致發生火災，鄰居逃生；警方送辦、檢方起訴後，台南地院裁定將鄭收押。近日鄭二度請求具保停押。本報資料照片

子女 火災 縱火 鄰居 金紙

延伸閱讀

五連霸宜蘭市代表會主席林智勇聲請撤銷羈押 遭法院駁回續押

律師洩密頻傳！成詐團、販毒幫兇 檢察官：羈押閱卷重製權應刪除

有串滅證疑慮 藍營台中黨部書記長、總幹事收押理由曝

昨遭搜索約談！涉拿黨員名冊不實連署 國民黨台中書記長、總幹事收押

相關新聞

虐童求原諒 保母劉彩萱寫超渡「疏文」：不要提高額求償金

台北地院今再次開庭審理1歲10個月大男童剴剴遭保母凌虐致死案。檢察官指劉彩萱、劉若琳姊妹最重可判無期徒刑；劉彩萱的律師說...

桃園狠母和男友吵架 竟「餵女嬰安非他命」遭求刑12年

桃園一名許姓女子去年底涉嫌餵食安非他命毒品給年僅6個月大的女兒，警方接獲通報及時送醫，保住女嬰性命。桃園地檢署審酌許女身...

民眾黨踢爆聯合再生違約又濫權關說 女特助挨告洩密獲不起訴

國發基金投資30億的「綠能國家隊」聯合再生，以子公司取得彰濱工業區土地設置太陽光電案，遭民眾黨開記者會踢爆違約出售套利2...

虐童案開庭 剴剴阿嬤怒斥保母：妳們沒有權利這樣對孩子

台北地院今開庭審理1歲10個月大男童「剴剴」遭保母凌虐致死案，今傳喚剴剴的阿嬤針對保母劉彩萱、劉若琳姊妹如何量刑表示意見...

潮州公墓大火毀掉216萬作物 法官認公所疏失判賠9910元

屏東縣陳姓女子不滿潮州鎮公所未管理好公墓，害失火燒到她家土地，包含檳榔、香蕉等作物共損失216萬餘元，她提國賠求償，一審...

彰檢向上溯源偵辦光電綠能貪凟 訊後雲林二崙前鄉長、現任主席交保

彰化地檢署偵執行靖平專案，向上溯源查辦雲林縣二崙鄉公所辦理公墓光電招租案涉嫌綠能貪瀆不法案件，檢警調搜索8處，帶回14人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。