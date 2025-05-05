他曾丟汽油瓶還2度縱火遭收押 2次聲請交保法院打臉

41歲鄭姓男子去年底酒後二度在住家縱火，導致發生火災，鄰居逃生；警方送辦、檢方起訴後，台南地院裁定將鄭收押。近日鄭二度請求具保停押，法院認為鄭有反覆實行同一犯罪之虞，對周遭住宅安全、鄰人之生命、身體安全有莫大潛在危害，二度裁定駁回聲請。

據了解，台南市歸仁區大仁九街一間磚造1樓平房，去年12月14日深夜發生火災，燃燒臥室雜物、床鋪，鄰居紛紛逃生，所幸無人傷亡；消防人員滅火後查出是鄭姓男屋主酒後失控涉嫌放火，且鄭在稍早已經放火一次，自行撲滅後又再次放火，檢視鄭鼻腔內有碳粒。

警方將鄭逮捕送辦，檢方依公共危險罪起訴後，台南地院在今年2月11日庭訊時，鄭否認犯行；但法院認為他涉犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，而有羈押之必要，即日起裁定收押。

鄭在2月底及上月間均聲請撤銷羈押，主張當天是燒金紙時，不明原因起火燃燒，他並未故意放火，且當時他喝酒睡著，不知何時火燒，因火勢太大，他有呼叫鄰居快出來，自己也受傷送醫；他家中有2名子女需人照顧，他願意具保，請求撤銷羈押處分。

法院指出，鄭姓男子有酒駕前科，更在2010年有持汽油瓶朝他人住處丟擲的恐嚇犯行，參以其有經常喝酒習性，又自承這次是因酒醉不知如何引發火災，認其酒後行為難以控制，有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，而有預防性羈押之必要。

法院解釋，預防性羈押主要考慮對於他人生命、身體、財產有重大侵害，對社會治安破壞甚鉅，而其犯罪性質，從實證經驗而言，犯罪行為人大多有一而再、再而三反覆為之傾向；不須有積極證據，僅須由其犯罪歷程觀察，透過拘束身體自由方式，避免其再次犯罪。

法院表示，依據台南市消防局火災原因調查鑑定書及現場照片，本案起火原因以「燃燒金紙等可（易）燃物」引起火災可能性最大；鄭雖否認放火，然其供述前後不一，甚至承認警詢有編撰說詞，參以鄰居均證稱聽聞鄭自承放火，鄭自屬犯罪嫌疑重大。

且不同鄰居證稱，鄭瘋瘋顛顛不是第1次，消防車來很多次、鄭曾經到她家鬧、火災當天站在鄭的身旁可聞到濃濃酒味；法院認定，鄭情緒控管不佳，容易有脫序行為，還曾自承「我幾乎每天都會喝酒，案發當天喝很多酒可能喝醉醉倒了」。

法院考量，鄭所犯屬最輕本刑7年以上有期徒刑重罪，且犯罪情節對周遭住宅安全、鄰人之生命、身體安全有莫大潛在危害，權衡國家刑事司法權有效行使、鄭行為危害社會秩序程度、其人身自由私益及防禦權受限制程度，認其他手段均不足以避免鄭再犯，而有羈押必要。