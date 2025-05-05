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魄力關鍵字..聲量第1 蔣萬安霸氣回：說我該說做我該做

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席大安區里長座談。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席大安區里長座談。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安近期網路聲量高居縣市長第一名，還高出第二名的台中市長盧秀燕許多，關鍵字是「魄力」，不過仇恨值也高，外界解讀跟大罷免有關。蔣萬安今天被問及看法，蔣說，我就是反映基層民眾的心聲，「說我該說，做我該做。」

蔣萬安今天上午出席大安區里長座談，對於近期網路聲量高，不過好感度偏低，蔣萬安說，這段期間，基層民眾希望政府是能夠積極面對美國高關稅帶來的衝擊，尤其是基層的中小企業，對內，民眾關心政府對能源政策，是否能拿出應有作為。

蔣說，他就是反映基層心聲，同時絕大多部分民眾是政府政府團結朝野，團結以對，共同面對內外的挑戰，同時停止內部的內耗，停止各項撕裂社會，我就是反映基層民眾的心聲，「說我該說，做我該做。」

媒體追問，現在形象比較霸氣？末端班，我剛剛已經說過，其實這段期間，民眾關心的，是政府要拿出對策，對外面對美國高關稅，對內包括食安、能源對策等議題，所以民眾期待的是政府要停止社會內耗，停止仇恨對立，我就是將基層民眾的心聲講出來，就是「我說我該說的，做我該做的」。

內耗 美國 蔣萬安

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