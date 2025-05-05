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要匯3000元多按1個0…匯出30000元對方不退還 提告追討
沈姓男子原本要匯3000元給葉姓男子，結果多按1個0，匯出3萬元。事後要求退回多匯的錢，葉男之不理，只能走司法途徑追討，但葉男也未出庭。事隔一年半後，法官判葉男應給付沈男2萬7000元。全案可上訴。
沈男提告指出，2023年10月26日他使用手機，要轉帳3000元到葉姓男子的銀行帳戶，結果在輸入金額時，多按了1個0，轉帳3萬元到葉男的帳戶。
沈男說，事後多次聯絡葉男，要求返還多匯的金額，要求對方把誤轉的2萬7000元還給他，但葉男都未回應，因此提出往來明細，以及葉男收款的銀行2024年7月29日函附帳戶客戶資料當證據，訴請葉男還錢。
基隆地方法院開庭時，葉男經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未以書狀提出聲明或陳述，法官依調查證據結果及斟酌辯論意旨，堪認沈男主張為真，並依不當得利法律關係，請求葉男給付2萬7000元有理由，應予准許。裁判費為1000元由葉男負擔。
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