要匯3000元多按1個0…匯出30000元對方不退還 提告追討

政府為了打房祭出房地合一稅，若在短期內買賣房屋會被徵收超高的稅金，但為避免「誤殺」自住換屋族，也有例外條款可以抵稅。高雄一名陳姓婦人3年前在高雄買一戶房屋，但僅持有短短4個月，就售出房屋並買了另一戶新宅，為了符合重購自住房地扣抵稅額，陳婦賣屋前先把戶籍遷入，還找了里長與2名住戶開出「居住事實證明書」，證明前屋只用於自住，欲抵掉高達108萬的房地合一稅。 然而，魔高一尺、道高一丈，稅捐機關向政府兩國營事業部門調閱數據，發現數據根本不合理，因此還是核定陳婦需繳108萬的稅。陳婦後來以高雄國稅局為被告提起行政訴訟，結果更多非自住的細節被法官挖出，判決陳婦敗訴要繳稅。究竟稅務機關如何抓到該屋無自住事實？聯合報數位版本周法律快譯通專欄，將為讀者詳解，歡迎訂閱分享。...

2025-05-05 10:30