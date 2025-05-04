懷疑廠房將農地作為非農業使用 他操作空拍機攝錄挨告

61歲黃姓男子認為隔壁環保工程公司的廠房，地目明明是農地，卻用作非農業用途，又時常發出噪音讓他深感困擾，向環保局檢舉，對方回覆需有動態影片；黃自行操作空拍機，飛到上空攝錄廠房內部活動，挨告妨害秘密，台南地院將他判處罰金5000元。

判決書指出，台南市永康區黃姓男子認為住家隔壁一間環保工程有限公司的廠房，地目為農地卻作非農業用途使用，且廠房人員操作怪手處理廢鐵製造音量使黃深感困擾；黃屢次向台南市環境保護局檢舉，環保局回覆需有動態影片才能認定是否違法。

黃姓男子去年12月22日下午1時許，自行購買操作空拍機，進入鄰近廠房上空，以錄影方式竊錄廠房人員操作怪手分類廢鐵非公開活動，被廠房陳姓經理發現，報警處理；黃在警方詢問，檢方偵訊時都承認犯行，檢察官依妨害秘密罪起訴，聲請簡易判決處刑。

檢方請法院審酌黃姓男子動機並非為了一己私利，且非無端檢舉，又素行良好、並無前科，犯後承認犯行，態度良好，請予從輕量刑；台南地院指出，黃主觀上懷疑鄰居涉及不法，為能順利檢舉，遂操作空拍機拍攝周遭有鐵皮圍牆、樹叢、土堆遮掩的廠房內部活動。

法院表示，黃侵害環保工程有限公司廠房內部隱私權，法治觀念不足，行為應予相當之非難；考量黃犯後承認犯行，因對方無意願而未能和解，彌補行為所生損害，但犯後態度尚可、素行良好，兼衡檢察官求刑意見，判處罰金5000元。