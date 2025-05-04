員警攔罰他未禮讓行人 法院：車輛距離超過3米撤銷罰單

陳姓男子駕駛小貨車右轉時，見路口有行人要通過行人穿越道，他先暫停，2秒後卻加速通過，遭後方警車追上攔下開罰。陳不服提告，法院認為，陳雖然未禮讓行人先行，但車輛通過路口時距離行人超過3.2公尺，已不符合警政署頒訂的取締原則，判決撤銷罰單。

判決書指出，陳姓男子去年2月5日晚間8時許駕駛營業小貨車行經台南市東區林森路與東寧路口處，因未暫停讓行人穿越道上的行人先行通過，即逕行通過，巡邏目擊的員警認他有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」違規行為。

警方將陳姓駕駛攔下，開單舉發，移送交通局，交通局去年7月裁罰6000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習；陳不服，向高雄高等行政法院地方庭提出行政訴訟，主張通過行人穿越道時，才看到有行人，當下有微踩煞車。

陳姓駕駛說明，當時他看到行人還沒走至旁邊的白色汽車處，才快速通過斑馬線，他認為急煞停在斑馬線上，也是擋到行人的動線，所以直接開走；如果他在一開始就看到行人，必會等停禮讓，況後方還有警車，他不可能當著警車的面前不禮讓行人先通過。

交通局表示，當時行人穿越道上已有一路人準備通過路口，白色轎車正在停讓，陳的車輛卻於白車左側超越，於行人前方加速駛過；警員當下目視研判該車未停讓行人且不足3組枕木紋，故當場攔停並製單舉發。

交通局認為，縱經勘驗結果認車輛通過行人穿越道後，行人仍距該車超過3組枕木紋，惟行人步行及車輛行進非屬靜態行為，員警當下是夜間巡邏，就目視所見判斷不足3組枕木紋後，即予攔停稽查，是類動態違規，自無從再次確認有無超過3組枕木紋。

且3組枕木紋取締認定原則與認定標準，意在保障行人優先路權，並非為取締要件；陳的車輛在右轉彎時踩煞車停下，行人認為車輛停讓，採小跑步方式欲快速通過，陳卻加速通過，如操作失慎，更增加發生事故的機會，反與停讓行人立法本意相悖。

法院認為，內政部警政署強化行人路權執法計畫之取締認定原則第1點規定「路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準。」參酌取締基準，倘若無特殊情狀，原則上已可保障行人通行安全。

法院說明，行政機關就法律執行所訂頒解釋性規範或裁量基準，是為協助下級機關或所屬人員就行政實務上經常發生個案，為認定事實及行使裁量權；行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇，自應受該等規定所建立慣行拘束，倘若無正當理由，於相同事件不得為歧異處理。

法院當庭勘驗採證影片，當陳的車輛進入路口，行人穿越道號誌下的兩位行人開始出發，陳隨左側白色汽車停等於路口；此時行人見有車輛停等，做出跨步的姿勢，準備小跑步通過。陳的車輛停約2秒，突然加速通過行人穿越道，轉進東寧路慢車道。

法院說明，陳姓駕駛見行人已起步行走，仍逕行行駛通過行人穿越道，未讓行人先行；但陳通過時，車輛與行人明顯超過4組枕木紋，且行人甫步行至東寧路快車道前，陳則行駛至東寧路慢車道處，依據一組行人穿越線寬度約80至120公分，車輛與行人間相距至少約3.2公尺。