酒吧店員敬酒陪聊…遭開山刀砍手、酒杯砸頭 3酒客被逮移送
周姓、呂姓、吳姓男子昨凌晨在台北市某酒吧喝酒，周、呂與店員李姓男子起衝突，分持開山刀及酒杯攻擊，造成李左手及頭部受傷，吳推擠到場查處員警，3人均被逮，分依傷害等罪移送。
警方調查，27歲周姓、34歲呂姓、34歲吳姓男子等人，昨凌晨3時許在北市忠孝東路4段某酒吧消費，店員33歲李姓男子敬酒聊天時發生衝突，吳持酒杯敲擊李頭部致擦挫傷，周從背包拿開山刀砍傷李左手掌，揚言要砸店。
員警獲報到場被吳推擠，逮捕3人帶回大安警分局敦化南路派出所，雙方均提告。周、呂稱，店員先辱罵「三字經」，也有動手；李稱，與客人聊天，被誤認是罵人。
警方在場查扣開山刀，詢後將周依傷害及恐嚇罪、呂依傷害罪、吳依妨害公務罪移送，將李依傷害、妨害名譽罪函送。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言