酒吧店員敬酒陪聊…遭開山刀砍手、酒杯砸頭 3酒客被逮移送

周姓、呂姓、吳姓男子昨凌晨在台北市某酒吧喝酒，周、呂與店員李姓男子起衝突，分持開山刀及酒杯攻擊，造成李左手及頭部受傷，吳推擠到場查處員警，3人均被逮，分依傷害等罪移送。

警方調查，27歲周姓、34歲呂姓、34歲吳姓男子等人，昨凌晨3時許在北市忠孝東路4段某酒吧消費，店員33歲李姓男子敬酒聊天時發生衝突，吳持酒杯敲擊李頭部致擦挫傷，周從背包拿開山刀砍傷李左手掌，揚言要砸店。

員警獲報到場被吳推擠，逮捕3人帶回大安警分局敦化南路派出所，雙方均提告。周、呂稱，店員先辱罵「三字經」，也有動手；李稱，與客人聊天，被誤認是罵人。