快訊

白沙屯媽祖進香一名香燈腳誤入喪家以為是點心站 網友酸又罵

MiLB／柯敬賢旅美生涯初亮相 雙安表現擊球初速169公里

酒吧店員敬酒陪聊…遭開山刀砍手、酒杯砸頭 3酒客被逮移送

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

周姓、呂姓、吳姓男子昨凌晨在台北市某酒吧喝酒，周、呂與店員李姓男子起衝突，分持開山刀及酒杯攻擊，造成李左手及頭部受傷，吳推擠到場查處員警，3人均被逮，分依傷害等罪移送。

警方調查，27歲周姓、34歲呂姓、34歲吳姓男子等人，昨凌晨3時許在北市忠孝東路4段某酒吧消費，店員33歲李姓男子敬酒聊天時發生衝突，吳持酒杯敲擊李頭部致擦挫傷，周從背包拿開山刀砍傷李左手掌，揚言要砸店。

員警獲報到場被吳推擠，逮捕3人帶回大安警分局敦化南路派出所，雙方均提告。周、呂稱，店員先辱罵「三字經」，也有動手；李稱，與客人聊天，被誤認是罵人。

警方在場查扣開山刀，詢後將周依傷害及恐嚇罪、呂依傷害罪、吳依妨害公務罪移送，將李依傷害、妨害名譽罪函送。

周姓、呂姓、吳姓男子昨凌晨在台北市某酒吧喝酒，周、呂分持開山刀及酒杯攻擊店員李姓男子，吳推擠到場查處員警，3人均被逮。記者李奕昕／翻攝
周姓、呂姓、吳姓男子昨凌晨在台北市某酒吧喝酒，周、呂分持開山刀及酒杯攻擊店員李姓男子，吳推擠到場查處員警，3人均被逮。記者李奕昕／翻攝
周姓、呂姓、吳姓男子昨凌晨在台北市某酒吧喝酒，周、呂分持開山刀及酒杯攻擊店員李姓男子，吳推擠到場查處員警，3人均被逮。記者李奕昕／翻攝
周姓、呂姓、吳姓男子昨凌晨在台北市某酒吧喝酒，周、呂分持開山刀及酒杯攻擊店員李姓男子，吳推擠到場查處員警，3人均被逮。記者李奕昕／翻攝

北市 店員 衝突

延伸閱讀

56歲「霹靂嬌娃」劉玉玲近況曝光！變身酒吧老闆和資深殺手搞曖昧　意外發現公司陰謀

助前女婿獲任航空高層 南韓前總統文在寅涉賄遭訴

金門KTV酒客與店家衝突被打死 王姓負責人50萬交保限境

霍建華被她的笑話療癒　酒吧主動搭訕結果曝光

相關新聞

驗完DNA遲不認領？ 黑心律師再曝：呂秋遠私生子生母再控訴

律師呂秋遠經常在臉書分享社會時事與兩性感情觀點，日前法院裁定指出他已認領未成年子女，爆出私生子風波後，呂發文指「媽媽都沒...

高中退學生接二連三自澳洲寄恐嚇信 檢警由「這」逮到他

桃園黎姓男子疑因高中教官逼退而遭退學，去年4月趁著赴澳洲打工換宿時，以為人在國外寄恐嚇信鐵定查不到，不過警方調閱郵件聲請...

罷免王定宇領銜人再遭南檢傳喚 他：堅定終結綠色亂象

罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉日前突然發聲明退出領銜人身分，因擔任罷免王定宇領銜人而遭南檢偵辦的胡永融指出，...

員警攔罰他未禮讓行人 法院：車輛距離超過3米撤銷罰單

陳姓男子駕駛小貨車右轉時，見路口有行人要通過行人穿越道，他先暫停，2秒後卻加速通過，遭後方警車追上攔下開罰。陳不服提告，...

酒吧店員敬酒陪聊…遭開山刀砍手、酒杯砸頭 3酒客被逮移送

周姓、呂姓、吳姓男子昨凌晨在台北市某酒吧喝酒，周、呂與店員李姓男子起衝突，分持開山刀及酒杯攻擊，造成李左手及頭部受傷，吳...

偽娘實現「高雄愛情摩天輪」自慰PO網 拍片共犯到案了

彰化人蔡姓男子疑與同好洪姓男子打扮成身穿水手服的「偽娘」，在高雄某購物中心摩天輪車廂，拍攝不雅自慰影片上傳網路，引發軒然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。