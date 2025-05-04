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作業員染指已婚同事 還諷綠帽夫判賠50萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名男子是自動化現場作業員，在2022年染指已婚女同事，雙方互傳情色訊息，男子還諷刺女同事丈夫，綠帽夫節錄二人15段對話紀錄，求償100萬元，男子辯稱不知同事已婚，但人妻證稱，男子面試時履歷有寫，判男子得賠50萬元，可上訴。

判決指出，台中市一名男子擔任自動化現場作業員，他在2022年11月至2023年1月間，染指同公司已婚女同事，雙方除發生性關係外，還用微信軟體討論歡愛的過程，提到「射好射滿」、「吃精王」、「下面很大」、「不用入珠」等對話，甚至男子還提到「要在他面前〇你」、「感謝他小」、「妳沒有離婚狀態幫我生」等語。

人夫在2023年初發現妻子的出軌對話後，同年3月間與妻子協議離婚，人夫另節錄妻子與小王互傳情色對話的15段對話紀錄截圖，認為小王以微信與妻子通話、互相示愛、邀約見面、發生性行為，事後討論性愛過程等，侵害其配偶權，也造成他身心痛苦，求償100萬元。

台中地院審理時，小王雖承認有與已婚女同事有相關的情色對話紀錄，但否認知情女同事已婚，不過女同事開庭時作證，進入公司時是小王所面試，當時履歷表上即有寫到婚姻狀態是「已婚」。

法官不採信小王辯詞，審酌雙方收入、社會地位等情狀後，判小王得賠女同事丈夫50萬元，仍可上訴。

台中市一名作業員染指已婚女同事，互傳情色訊息，綠帽夫求償100萬元，台中地院判賠50萬元。示意圖／AI生成
台中市一名作業員染指已婚女同事，互傳情色訊息，綠帽夫求償100萬元，台中地院判賠50萬元。示意圖／AI生成

同事 妻子 小王

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