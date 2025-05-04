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驗完DNA遲不認領？ 黑心律師再曝：呂秋遠私生子生母再控訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

律師呂秋遠經常在臉書分享社會時事與兩性感情觀點，日前法院裁定指出他已認領未成年子女，爆出私生子風波後，呂發文指「媽媽都沒意見了」，但黑心律師楊律師分享生母9篇心聲長文，繼寫出呂回她「這是受精卵」後，昨再控訴呂「驗完DNA仍遲不認領」。

呂秋遠的臉書有87萬名網友追蹤，上月22日他在臉書發出「老來得子」文回應，表示這是自己的隱私，「我有必要交代這件事嗎？」更質疑法院刻意將他全名露出，是在針對自己；他寫下「我沒有做錯事，你們不可以汙衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票」。

但臉書有逾27000名網友追蹤的黑心律師楊律師上月29日在臉書分享生母7篇長文，指出「以下是被害人的心聲」，呂秋遠隔天便將「老來得子」的聲明刪除，並在同一天發布剴剴案相關貼文後，迄今都未再更新臉書文章。

生母7篇文章主題分別是「契機、入職、跟庭、拖庭、被誤解的人、受精卵、單親媽媽」，楊律師貼出與生母的私訊對話，生母訊息指出「我實習那年因為不拿掉小孩被呂fire之後，後面肚子大就找不到工作了，領失業給付」，楊律師回覆「他是不是男人啊」。

生母再回「是我眼瞎了」，楊鼓勵生母「我們都挺妳」；之後一直到昨天，生母陸續再發出二篇文章，分別是「扶養費、撤告」。生母寫下「當時拿到DNA報告後，媽媽天真以為很快就可以完成認領，讓冬近寶寶父親欄位不再是空白，放下心中一顆大石頭」。

「沒想到，3個月過去了，9億網紅律師遲遲沒有出現，媽媽只好起訴請求認領子女。」生母表示，因呂秋遠不認領孩子，讓她無法面對孩子提問「媽媽，為什麼我沒有爸爸？」這樣的童言童語是每個單親媽媽的惡夢，她才堅持進入法律程序。

生母表示，家事事件是調解先行，起訴後先排調解，調解處理不了，就進入審判程序；兩造律師在經過各種協調後，11月完成認領；當時「法官問：認領是否已完成？她回答：是。法官：原告是否要撤告？」

她向法官說明「寶寶已經一歲，對方迄今未曾探視過未成年子女一面，未曾負擔扶養義務，請鈞院依法判決」，這時被告才答辯「請求列為不公開判決」，法官則回覆「這要依照司法院資訊處片語⋯不是要你不公開就不公開的啦。」

另外，生母也寫下法官詢問「被告有付扶養費嗎？」她回答「一毛都沒有」，此時被告又答辯「扶養費不在起訴範圍」，讓法官直指「孩子最需要的是什麼你不知道嗎？把誠意拿出來。你自己決定，法院不介入。」

生母指出，「孩子，媽媽有努力過了，媽媽有幫你上法院找9億網紅爸爸了，過程法官阿姨都幫你寫下來了。」台北地院上月10日在判決書內寫下本案過程「被告既已認領未成年子女，原告自無再繼續透過訴訟程序請求被告認領未成年子女之必要，惟經曉諭原告後仍表示請求本院依法判決」。

生母前面七篇文章則從因緣際會進入呂秋遠的律師事務所開始說起，一直到最後變成單親媽媽的心路歷程；生母寫下對方是如何牽起她的手，找機會向她傾訴「全世界的人都誤解他，批評他，對他不公平」、「他說，妳死心蹋地跟著我就好。他說，以後妳就是我的人」。

等到生母懷孕，對方說「這件事，從頭到尾我都是被害人，我也沒有決定權，我還能說什麼呢」，更一再稱「這是受精卵」，要她拿掉孩子，她說「孩子都已經有心跳了」，對方仍稱「這是受精卵」，她因此成為單親媽媽。

之後面對醫生、月子中心護理師、買尿布時，眾人詢問「老公有來嗎？」她多半只能回覆「沒有，他工作走不開」。作家「我是孔劉的太太，凱薩琳・孔 - 江姸熹」臉書粉專逾4.8萬人追蹤，她前天轉引生母「扶養費」一文指出，收入那麼高，卻半毛錢的贍養費和撫養費都不願意付。

江姸熹表示，然後之前每天發文在那邊硬湊滿十點，再點首歌，假裝自己永遠都站在女生那邊，一起同心打擊渣男渣夫，願意替女生爭取合理的贍養費，那些都是在演幾點的？接續再批評「那些用小帳號騷擾生母的，妳們到底良心在哪裡，還都是女生耶！」

江姸熹昨天更在臉書直指，她聽過電話錄音了，「受精卵」這三個字，真的一直出現，好可憐的生母只能一直無助地說「 你說什麼東西啊？ 」她認為，當一個人慌張的時候，真的會胡言亂語，不管他的職業是什麼，辯才無礙都不見了。

她再表示，被刪掉的那篇文章，質疑大家為什麼不能祝福他「 老來得子 」，可是電話錄音裡，大律師很清楚表達「 我對這個孩子沒感情，我不可能愛他。 」讓她不禁想問，真的是貓奴嗎？

律師呂秋遠上月22日曾發文表示，個人隱私，不勞社會關注，「我沒有做錯事，你們不可以汙衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票」，30日已刪除文章。本報資料照片
律師呂秋遠上月22日曾發文表示，個人隱私，不勞社會關注，「我沒有做錯事，你們不可以汙衊我，而欺負我孩子的人，就等著收傳票」，30日已刪除文章。本報資料照片

呂秋遠 律師

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