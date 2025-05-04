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罷免王定宇領銜人再遭南檢傳喚 他：堅定終結綠色亂象

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉日前突然發聲明退出領銜人身分，因擔任罷免王定宇領銜人而遭南檢偵辦的胡永融指出，秉持堅定終結綠色亂象的決心，「我們必須打完這場仗，而且我們必須贏得漂亮，這是我身為領銜人的自我要求與責任」。

22歲的胡永融還是大學生，他是國民黨青年軍，也是台南市議員王家貞服務處秘書，因不滿民進黨執政後當家鬧事，造成族群撕裂，決定出任罷免王定宇領銜人；不過在台南地檢署3月20日偵辦台南市立委罷免案提議人名冊疑涉不法案時，胡遭列為被告帶回。

胡在第一波偵辦行動時，檢調前往他的住處搜索，訊問長達11小時後被檢方請回；胡永榮指出，上月30日星期三，檢察官再次傳喚他出庭，一連串手段意圖入他於罪，最後諭知他10萬元交保。他認為，目的很明確地就是要把他起訴，好向「上面」交代。

胡表示，罷瑤領銜人張克晉突然宣布退出罷免行動，震驚各界，也讓許多支持者感到不安，罷免行動是否會前功盡棄；他想張克晉在擔任領銜人的過程，承受許多難以言語表達的壓力，不願再承擔重擔的心境，他可以理解，畢竟面對的是已經走火入魔的假民主、真獨裁的賴清德政府。

胡說明，大搜索、大約談、大交保、大羈押；這就是賴清德政府動用一切可用的行政資源，無所不用其極殲滅在野黨的行動，剷除異己，就是為了圓當「賴皇清德宗」的念頭，可謂司馬昭之心。但縱然遭逢司法迫害，也要繼續負重前行。

胡提到，捍衛中華民國的民主與自由是他從政的初心，不會因為一時的逆境而退縮，自從擔任「領銜人」那一刻起，帶領鄉親勇敢站出來表態，堅定終結綠色亂象的決心，「我們必須打完這場仗，而且我們必須贏得漂亮，這是我身為領銜人的自我要求與責任」。

胡主張，如果民進黨立委沒有被罷免，他們將繼續在國會作亂，癱瘓議事、撕裂社會；如果國民黨立委沒有被守住，民進黨單獨過半，必定為賴清德「登基稱帝」拼上最後一片拼圖，從此台灣再也沒有真正的民主，只剩下「民進黨做主」。

胡永融指出，目前正走在歷史重要的交岔路口，唯有持續罷綠、全力倒賴，才能守住真正的民主，才能避免賴皇搞獨裁；青年要的是安居樂業的未來，不是幫台獨上戰場、當炮灰，百姓要的是和諧穩定的社會，不是撕裂鬥爭膽戰心驚的國家。

他將堅定罷綠、反獨裁的決心，不懼司法的迫害也要堅持走下去，繼續罷綠委，為了中華民國的未來而加油。

罷免王定宇領銜人而遭南檢偵辦的胡永融指出，秉持堅定終結綠色亂象的決心，「我們必須打完這場仗，而且我們必須贏得漂亮，這是我身為領銜人的自我要求與責任」。圖／胡永融授權提供
罷免王定宇領銜人而遭南檢偵辦的胡永融指出，秉持堅定終結綠色亂象的決心，「我們必須打完這場仗，而且我們必須贏得漂亮，這是我身為領銜人的自我要求與責任」。圖／胡永融授權提供

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