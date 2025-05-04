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不滿友人被砍傷 3人闖派出所 當著警察的面找嫌犯尋仇

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓男子打算到派出所，找砍傷他朋友的邱男尋仇。林找賴男、周男同行，林進入派出所後持辣椒水朝邱男噴灑時，賴男抱住要制止林的警員，周則在一旁助勢，3人全被起訴。法官審理後，認定3人都犯妨害公務罪，分處2年、1年6月和9月徒刑。全案可上訴。

判決指出，林男不滿汪姓友人遭邱姓男子砍傷，得知邱男被員警帶到基隆市警一分局南榮路派出所調查，在2023年10月19日凌晨在衛生福利部基隆醫院，號召在場的賴姓、周姓男子，共同前往南榮路派出所要找邱男尋仇。

林男攜帶辣椒水自行騎機車，賴男騎機車搭載周男，並持林男提供的高爾夫球桿1支、金屬鐵棒2支，當天凌晨4時許抵達南榮路派出所後，周男將前高爾夫球桿、金屬鐵棒放在派出所門前牆邊，接著林男進入派出所，朝邱男噴灑辣椒水。

陳姓警員要制止林男時，被賴男由後方抱住，周男則在場旁觀助勢。警方隨即逮捕林男等3人，依妨害公務罪嫌送辦。檢察官偵查時，從林男涉案前與友人的LINE對話，得知他找賴、周同行前往南榮路派出所，是要兩人協助阻擋警察，讓他得以在派出所找邱尋仇，起訴3人。

基隆地方法院審理時，林等3人都自白犯罪，並依南榮路派出所監視錄影畫面等事證，認定林男、賴男和周男犯行，並依刑法妨害公務罪章，意圖供行使之用而攜帶兇器，在公眾場所聚集3人以上首謀及下手實施強暴罪，分處林男、賴男2年、1年6月徒刑。周男犯攜帶兇器妨害公務執行罪，處有期徒刑9月。

林男邀賴男、周男同行，在基隆市警一分局南榮路派出所找砍傷友人的邱男尋仇。基隆地院法官審理後，依妨害公務罪分處林、賴、周男2年、1年6月和9月徒刑。聯合報系資料照圖／翻攝自GoogleMap
林男邀賴男、周男同行，在基隆市警一分局南榮路派出所找砍傷友人的邱男尋仇。基隆地院法官審理後，依妨害公務罪分處林、賴、周男2年、1年6月和9月徒刑。聯合報系資料照圖／翻攝自GoogleMap

基隆 妨害公務 辣椒水

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