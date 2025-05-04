台中警掃蕩改裝車製造噪音 今年告發250件罰金破30萬
非法改裝車輛製造噪音擾民，台中市警局與監理單位持續安排聯合稽查查緝，今年以來，已開罰改裝機車、噪音車250件，開罰金額已逾30萬元，警方另外通報3.2萬件的疑似噪音車輛，希望能遏止改裝車輛製造噪音的歪風。
台中市警局從今年1月1日起陸續與環保局、監理機關展開「環、警、監聯合稽查」，截至4月30日為止，已執行44場，共攔檢303輛疑似改裝噪音車輛，經環保局當場裁罰86件，以每件最低裁罰1800元計算，已開罰逾15萬餘元。
另外市警局已舉發未使用認證排氣管的改裝機車，告發164件，以每件最低開罰金額900元，已開罰餘14萬餘元，總計開罰逾30萬元，也警方蒐證通報3萬2115件疑似噪音車輛。
台中市警局交通大隊表示，配合道路交通安全規則新制，針對未經變更登記使用非原廠排氣管的機車，加強稽查與執法。違規者可依法處汽車所有人900元以上、1800元以下罰鍰；如經檢測噪音值超過標準，環保局將依噪音管制法，裁罰1800元至3600元罰鍰，通知限期改善，藉此從源頭掃蕩非法改裝、噪音擾民歪風。
台中市警局交通警察大隊長鄭鴻文說，改裝排氣管產生的噪音不僅擾民，更危及行車安全，市警局已建立常態化聯合稽查機制，針對熱點路段、深夜時段加強攔查與蒐證，藉由強化巡邏密度及運用科技執法手段，將違規改裝行為阻絕於源頭，全面提升市民夜間環境品質與交通安全。
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