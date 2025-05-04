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高中退學生接二連三自澳洲寄恐嚇信 檢警由「這」逮到他
桃園黎姓男子疑因高中教官逼退而遭退學，去年4月趁著赴澳洲打工換宿時，以為人在國外寄恐嚇信鐵定查不到，不過警方調閱郵件聲請人資料，確認黎男無誤，待他返國立刻通知到案，桃園地檢署偵結將黎男依妨害秩序等案件起訴。
起訴指出，家住桃園市桃園區的黎男，自去年4月11日凌晨3時餘、同年月14日凌晨3時及同日晚間8時30分，在澳洲某處以個人gmail郵件，自稱黑幫老大，連續寄恐嚇信至振聲高中胡姓教官的公用信箱。
第一封的電子郵件恐嚇內容如下「你們學校已被我放置炸藥在校方，並透過學生放置在四維樓和隱密角落，另外我也是個戀童、殺人犯，以下是我的傑作，你最好給我安分點，之前敢逼退我們一名振聲學生，記大過，逼退學，我是黑幫老大，4月12日下午五點學校將會引爆炸彈，讓你們血肉模糊，人首分離，靜靜的死神降臨吧。」在這封信件中，夾帶附有人體遭剖開、臟器外露及生殖器放嬰兒嘴巴的不雅影片。
第二封同樣由澳洲某處，以他個人使用的gmail信箱又發了封「四月16號晚上7點我將拿槍射殺你，我知道你的身高，160，每日會站在校門口，我知道你是誰，我會崩了你的腦瓜，甚至殺了你的家人」等內容，同日晚上又發「草你媽還裝傻，你們的振聲高中的人被我們的人強姦，我們有影片，草你媽廢物教官，不敢回話了是嗎」等內容的郵件，經胡教官報警，桃園分局根據信箱資訊循線查得黎男身分。
檢察官指出，被告黎男所為均觸犯刑法恐嚇公眾及恐嚇等罪嫌，被告單一行為符合多個犯罪構成要件時，在想像競合情況下，建請法院依法從重以行使偽造私文書罪嫌論處，並請分論併罰。
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