聽新聞
0:00 / 0:00

高中退學生接二連三自澳洲寄恐嚇信 檢警由「這」逮到他

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園黎姓男子疑因高中教官逼退而遭退學，去年4月趁著赴澳洲打工換宿時，以為人在國外寄恐嚇信鐵定查不到，不過警方調閱郵件聲請人資料，確認黎男無誤，待他返國立刻通知到案，桃園地檢署偵結將黎男依妨害秩序等案件起訴。

起訴指出，家住桃園市桃園區的黎男，自去年4月11日凌晨3時餘、同年月14日凌晨3時及同日晚間8時30分，在澳洲某處以個人gmail郵件，自稱黑幫老大，連續寄恐嚇信至振聲高中胡姓教官的公用信箱。

第一封的電子郵件恐嚇內容如下「你們學校已被我放置炸藥在校方，並透過學生放置在四維樓和隱密角落，另外我也是個戀童、殺人犯，以下是我的傑作，你最好給我安分點，之前敢逼退我們一名振聲學生，記大過，逼退學，我是黑幫老大，4月12日下午五點學校將會引爆炸彈，讓你們血肉模糊，人首分離，靜靜的死神降臨吧。」在這封信件中，夾帶附有人體遭剖開、臟器外露及生殖器放嬰兒嘴巴的不雅影片。

第二封同樣由澳洲某處，以他個人使用的gmail信箱又發了封「四月16號晚上7點我將拿槍射殺你，我知道你的身高，160，每日會站在校門口，我知道你是誰，我會崩了你的腦瓜，甚至殺了你的家人」等內容，同日晚上又發「草你媽還裝傻，你們的振聲高中的人被我們的人強姦，我們有影片，草你媽廢物教官，不敢回話了是嗎」等內容的郵件，經胡教官報警，桃園分局根據信箱資訊循線查得黎男身分。

檢察官指出，被告黎男所為均觸犯刑法恐嚇公眾及恐嚇等罪嫌，被告單一行為符合多個犯罪構成要件時，在想像競合情況下，建請法院依法從重以行使偽造私文書罪嫌論處，並請分論併罰。

位於桃園區玉山街振聲高中去年4月期間，學校公用信箱連續收到三封恐嚇信件，報警追查發現竟是遭退學的黎姓男子。記者林育瑩／攝影
位於桃園區玉山街振聲高中去年4月期間，學校公用信箱連續收到三封恐嚇信件，報警追查發現竟是遭退學的黎姓男子。記者林育瑩／攝影

恐嚇 桃園地檢署 郵件

延伸閱讀

澳洲總理自稱熱愛對抗保守派 曾助終結對中貿易戰

澳洲總理艾班尼斯勝選 分析：川普關稅政策可能助攻

55歲影后凱特布蘭琪考慮息影！二度獲頒奧斯卡成澳洲首位，受訪坦言：「我人生還有很多事想做。」

《空洞騎士：絲綢之歌》9月推出試玩...但辦在澳洲某間博物館

相關新聞

富豪遭詐50億 查扣億元精品、名車

女子羅佩雯與男子鄭淳駿以大額便宜機票投資、移民投資為幌子，向已故臺雅集團前董事長沈裕雄詐騙五十億元，新北市調查處二月在羅...

高中退學生接二連三自澳洲寄恐嚇信 檢警由「這」逮到他

桃園黎姓男子疑因高中教官逼退而遭退學，去年4月趁著赴澳洲打工換宿時，以為人在國外寄恐嚇信鐵定查不到，不過警方調閱郵件聲請...

律師洩密頻傳！成詐團、販毒幫兇 檢察官：羈押閱卷重製權應刪除

近年多位律師不堪金錢誘惑，淪為詐騙集團、販毒集團共犯，引發社會熱議，包括律師張秉鈞、閻道至、陳克譽等人都被指控洩密罪。台...

警查闖紅燈男自撞亡 家屬求償敗訴

陳姓男子前年一月酒後騎機車，台南市警新營分局兩員警見他闖紅燈，開警車尾隨，除按喇叭、鳴笛，還以擴音器要求他停車，陳卻衝入...

后豐鐵馬道禁止微電車進入 大甲警大執法查獲30件

后豐鐵馬道是中部假日的熱門去處，不少民眾到此騎車休閒，但近來頻頻發生業者搶客糾紛，大甲分局今天展開強勢大執法，以維護旅客...

被無照少年狠撞重傷！陽交大教授國科會計畫泡湯 少年雙親需賠125萬

陽明交通大學杜姓教授騎機車通勤時，遭無照少年闖紅燈撞上，導致右鎖骨關節脫臼，不僅需住院開刀、長期復健，還因此無法申請國科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。