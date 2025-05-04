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富豪遭詐50億 查扣億元精品、名車

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

餐飲大亨鄭淳駿詐臺雅老董五十億元，調查局查扣高檔腳踏車、聯名摩托車等奢侈品，其中甚至包括價值千萬的LV梳妝台、以及高價的LV純玉麻將。圖／調查局提供
餐飲大亨鄭淳駿詐臺雅老董五十億元，調查局查扣高檔腳踏車、聯名摩托車等奢侈品，其中甚至包括價值千萬的LV梳妝台、以及高價的LV純玉麻將。圖／調查局提供
女子羅佩雯與男子鄭淳駿以大額便宜機票投資、移民投資為幌子，向已故臺雅集團前董事長沈裕雄詐騙五十億元，新北市調查處二月在羅女家查獲名牌包、名畫等精品，市價近億元，另在鄭家查扣進口豪車，三月再搜索羅女前夫謝宗翰及兄嫂，查扣偉士牌聯名迪奧機車等奢侈品，追回二億餘不法所得。

調查局查扣的奢侈品中，有副純玉打造的「客製化ＬＶ麻將」，價值相當於台北市的停車位，還有ＬＶ千萬梳妝台。羅佩雯與鄭淳駿目前羈押中，北檢近日將聲請延押。

調查局指出，羅佩雯二○一○年任職旅行社期間，向多名被害人佯稱可投資機票賺取價差獲利，遭判刑二年五月，假釋出獄後仍無悔意，二○一九年起與擔任沈裕雄特助的鄭淳駿裡應外合，先由鄭向沈訛稱參與羅女的機票投資案獲利豐厚，羅女並向沈謊稱擁有大量海外客戶的商業機票需求，可藉由事先購買便宜機票並於到期後套利。

羅佩雯再自行偽造日本東京奧運或阿聯酋航空名義的機票投資案，拆分成數個投資子案，製作高額資金需求投資規畫，各投資案僅一百天至一百八十天，即可獲取最高七成的高額利潤，沈裕雄因信任鄭淳駿，繼續投入羅女虛構的各項高額高利投資案。

另外，羅佩雯曾聽聞沈裕雄有意幫子女辦理美國等海外護照，向沈謊稱能取得英國、澳洲、墨西哥等國家的特殊移民投資，藉此向沈持續詐取更多款項。

調查局指出，羅佩雯詐得五十餘億投資款，陸續將詐欺款項用於購置豪宅並大肆購買奢侈品，還匯出十億元給鄭淳駿，讓他的餐飲集團展店、用於個人花費，鄭搖身成為餐飲大亨。

羅女也將上億元款項轉入謝宗翰和胞兄羅文傑、嫂嫂詹依苓帳戶，在台中市七期黃金地段開設高級火鍋店、甜點店，且在各地捐款做公益，塑造慈善家形象掩飾罪行。

餐飲大亨鄭淳駿詐臺雅老董五十億元，調查局查扣高檔腳踏車、聯名摩托車等奢侈品，其中甚至包括價值千萬的LV梳妝台、以及高價的LV純玉麻將。圖／調查局提供
餐飲大亨鄭淳駿詐臺雅老董五十億元，調查局查扣高檔腳踏車、聯名摩托車等奢侈品，其中甚至包括價值千萬的LV梳妝台、以及高價的LV純玉麻將。圖／調查局提供

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