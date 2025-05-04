聽新聞
0:00 / 0:00

警查闖紅燈男自撞亡 家屬求償敗訴

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南地院指出，兩警放棄追蹤稽查後，陳男才自撞田壟送醫不治，二者間並無因果關係存在，駁回陳父母國賠求償近千萬元聲請，可上訴。圖／本報資料照　
台南地院指出，兩警放棄追蹤稽查後，陳男才自撞田壟送醫不治，二者間並無因果關係存在，駁回陳父母國賠求償近千萬元聲請，可上訴。圖／本報資料照　

陳姓男子前年一月酒後騎機車，台南市警新營分局兩員警見他闖紅燈，開警車尾隨，除按喇叭、鳴笛，還以擴音器要求他停車，陳卻衝入柳營農田、送醫不治。陳的雙親質疑兩警不當追車，提國賠求償近千萬，法官認兩警依法稽查且已放棄追蹤稽查後，陳才自撞身亡，無因果關係而駁回。

雙親主張，黃姓、包姓兩名員警當時在派出所的表定勤務為防竊，不是交通稽查，認為他們擅離工作崗位，在新營區延平、中興路口攔檢一輛轎車後，見兒子騎機車沿延平路由北往南行駛，至該路口闖紅燈往柳營方向續行。雙親認為兩警駕駛巡邏車高速追逐，兒子見警察緊追在後，情急之下騎至柳營區建業路巷弄內，該巷道狹窄，僅容一輛車子通行，兩旁大部分為農田，警車仍緊追不捨，兩車速度甚快，車距僅約一秒距離，幾近追撞。

他們說，兒子騎入產業道路盡頭，不知是否因突遇土堤而失控，或沿路遭警察自後緊逼追車而追撞，人車拋飛掉入農田。

陳父提告兩警過失致死，台南地檢署處分不起訴，台南高分檢駁回再議，他向台南地院聲請准許提起自訴，四月卅日也被駁回。

雙親質疑年僅廿三歲的兒子因員警不當追車致死，向新營分局提九九九萬八七○三元的國家賠償。新營分局指出，陳不服指揮稽查而逃逸，兩警才駕駛警車、開啟警示燈、使用蜂鳴器及擴音設備要求他停車受檢，該階段屬「追蹤稽查」性質，但陳加速逃逸且再闖紅燈兩次，明顯違規。

警方表示，陳男騎車轉入狹巷，兩警因不熟悉路況而減速，且已確定機車車號，僅跟追約一分鐘多即放棄追蹤，欲以手機查詢車牌「逕行舉發」，才見陳車尾燈突然在半空中消失，下車持手電筒尋覓，在草叢中發現機車及倒臥在地的陳，陳有濃濃酒味。陳經送醫仍不治，酒精濃度約每公升零點七毫克，死亡原因是他自主決定繼續逃逸所產生的結果。

台南地院指出，兩名員警依法執行交通違規追蹤稽查攔檢職務，但陳拒絕配合，兩警才繼續駕駛警車跟隨陳的機車，攔停手段逐漸加強，未違反比例原則及警察職權行使法規定。

此外，兩警放棄追蹤稽查後，陳才自撞土堤不治，與員警執行職務間無因果關係。

台南 闖紅燈

延伸閱讀

烏來台車發生追撞出軌事故釀5輕傷 新竹分署：人為釀禍將究責

被無照少年狠撞重傷！陽交大教授國科會計畫泡湯 少年雙親需賠125萬

兒酒後騎機車闖紅燈遭警車尾隨摔死 父母提國賠求償千萬敗訴

超怕遲到！女學生闖紅燈過馬路 險遭2車撞飛畫面曝

相關新聞

律師洩密頻傳！成詐團、販毒幫兇 檢察官：羈押閱卷重製權應刪除

近年多位律師不堪金錢誘惑，淪為詐騙集團、販毒集團共犯，引發社會熱議，包括律師張秉鈞、閻道至、陳克譽等人都被指控洩密罪。台...

警查闖紅燈男自撞亡 家屬求償敗訴

陳姓男子前年一月酒後騎機車，台南市警新營分局兩員警見他闖紅燈，開警車尾隨，除按喇叭、鳴笛，還以擴音器要求他停車，陳卻衝入...

富豪遭詐50億 查扣億元精品、名車

女子羅佩雯與男子鄭淳駿以大額便宜機票投資、移民投資為幌子，向已故臺雅集團前董事長沈裕雄詐騙五十億元，新北市調查處二月在羅...

后豐鐵馬道禁止微電車進入 大甲警大執法查獲30件

后豐鐵馬道是中部假日的熱門去處，不少民眾到此騎車休閒，但近來頻頻發生業者搶客糾紛，大甲分局今天展開強勢大執法，以維護旅客...

被無照少年狠撞重傷！陽交大教授國科會計畫泡湯 少年雙親需賠125萬

陽明交通大學杜姓教授騎機車通勤時，遭無照少年闖紅燈撞上，導致右鎖骨關節脫臼，不僅需住院開刀、長期復健，還因此無法申請國科...

洗碗吵架遭女婿從後頂撞「害子宮下垂」 岳母怒求償650萬

新竹張姓婦人控訴洗碗時，遭女婿范男衝撞致身體多處瘀傷，甚至引發子宮、膀胱及直腸下垂等問題，憤而求償650萬元。不過新竹地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。