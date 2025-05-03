律師洩密頻傳！成詐團、販毒幫兇 檢察官：羈押閱卷重製權應刪除

近年多位律師不堪金錢誘惑，淪為詐騙集團、販毒集團共犯，引發社會熱議，包括律師張秉鈞、閻道至、陳克譽等人都被指控洩密罪。台中地檢署檢察官戴旻諺日前在研討會直指，2017年刑事訴訟法修法，被告律師在偵查中羈押審查程序有閱卷權，成為洩密關鍵，除了建議在重製卷宗增加浮水印，也質疑刑事訴訟閱卷規則有刑事訴訟法沒有的「重製」，未來應修法刪除。

最高檢察署和全國律師聯合會、中華民國檢察官協會4月舉辦「偵查中辯護權之定位與範圍」台中場研討會，包括檢、辯、學超過120人參與，提出具體策進建言，今天發表4月份月刊，釐清偵查中辯護權行使的正當範圍與內涵，希望逐漸形成共識，作為日後共同遵循依據。

台中地檢署檢察官戴旻諺表示，因為偵查不公開，被告不知偵查機關掌握事證，也不知下一步偵查行動，執法機關因此有優勢，避免勾串、湮滅事證；不過，刑事訴訟法卻規定，辯護人可以在偵查中羈押審查程序行使閱卷權，成為偵查不公開的例外，此狀況應優先檢討。

戴旻諺說，2017年4月刑事訴訟法修法，增訂賦予辯護人羈押閱卷權，但修法後8年來，律師因涉犯洩密罪遭起訴大幅增加；根據數據，2006年至2017年4月，10年期間起訴6件、緩起訴1件，合計7件，修法後，2017年4月至今年3月，約8年期間，起訴27件、緩起訴11件，合計38件，「修法後問題相當嚴峻」。

戴旻諺進一步說，38件中，案由為毒品、貪瀆等都在5件以下，但詐欺、組織、洗錢等卻共有20件，佔比達52％；又起訴的27件，以程序區分，聲押閱卷後洩漏資訊者占55％最高，陪同偵訊後洩密者占24％次之；以行為態樣區分，影印或拍攝卷證將資訊外洩者占72％最高，其次則為口頭或抄寫等方式洩漏占29％。

戴旻諺認為，明明刑事訴訟法只規定辯護人可以「檢閱、抄錄、攝影」，但刑事訴訟閱卷規則卻規定，辯護人得「檢閱卷證或抄錄、重製或攝影」，多出了一個「重製權」反而成為洩密行為最大宗態樣。

戴旻諺說，「重製」二字僅出現在刑事訴訟法的審判中案件，是不影響後續偵查，但刑事訴訟閱卷規則能讓辯護人在偵查尚未偵結時，就能重製卷證，直指「將重製權擴張到偵查中羈押閱卷程序，是很大的問題」。

戴旻諺續指，刑事訴訟閱卷規則的母法是刑事訴訟法第38條之1，閱卷規則的範圍應只是「審判中」的閱卷，並沒有「偵查中」的羈押閱卷，「刑事訴訟閱卷規則額外賦予刑事訴訟法沒有的重製權，已逾越母法」，且刑事訴訟閱卷規則的立法理由，完全沒有說明為何要賦予重製權。

戴旻諺建議，目前多數事務機都可以設置「內部使用」、「請勿外流」等浮水印，可考慮透過浮水印機制減少外流；另外，可在法院閱卷室設置羈押閱卷專用手機等設備，設計拍照後自動產生浮水印，拍照完畢透過傳輸線傳到法院提供的電腦，再讓辯護人取得這些卷證照片，可增加洩露偵查卷證的阻力。

戴旻諺希望，未來能刪除辯護人在羈押閱卷時「重製」與「攝影」卷證的權利，只允許檢閱、抄錄卷證，且要把資料抄錄在法院提供的抄寫紙上，一旦開完羈押庭後統一銷毀，並搭配抗告、再次閱卷的制度補充。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

最高檢察署。圖／報系資料照