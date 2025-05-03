后豐鐵馬道禁止微電車進入 大甲警大執法查獲30件

后豐鐵馬道是中部假日的熱門去處，不少民眾到此騎車休閒，但近來頻頻發生業者搶客糾紛，大甲分局今天展開強勢大執法，以維護旅客行車安全，同時配合交通局自3月1日起公告，禁止微型電動二輪車進入，迄今共查獲未經審驗合格的電動自行車30件，依道交條例第71條第2項規定最高可罰3600元並當場沒入。

大甲分局表示，后豐鐵馬道假日吸引不少遊客到此騎乘路過沿途景觀多樣化，並欣賞青翠田園與寧靜的鄉村景緻，為確保騎乘者與遊客的權益，今天展開「后里馬場周邊鐵馬道大執法專案勤務」，針對公告禁止進入的微型電動二輪車、未經審驗合格的電動輔助自行車、違規逆向行駛的慢車駕駛人及其他慢車相關違規行為，均加強取締無法容忍不守法規的用路人或不法業者，破壞這片良好休憩環境。

分局長謝建國指出，基於后豐鐵馬道禁行微電車，呼籲民眾配合規定，勿將微型電動二輪車騎進鐵馬道，如租借自行車前應向租賃業者確認電動輔助自行車是否具備「審驗合格標章」，並依規定黏貼於車身明顯處；強調騎乘過程中應遵守交通規則，切勿逆向行駛、超載或飆速競駛。同時也提醒業者，不得提供未經審驗合格的電動輔助自行車，以免損害消費者權益及危害用路人行車安全。警方如查獲違規，將依法沒入車輛。

為維護后里馬場周邊道路用路人及鐵馬道旅客行車安全，大甲分局將持續辦理自行車道的執法勤務，還給來往旅客一個安全舒適的騎乘環境，再次呼籲自行車租賃業者應嚴格遵守相關法規，不可心存僥倖。