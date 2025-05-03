被無照少年狠撞重傷！陽交大教授國科會計畫泡湯 少年雙親需賠125萬

陽明交通大學杜姓教授騎機車通勤時，遭無照少年闖紅燈撞上，導致右鎖骨關節脫臼，不僅需住院開刀、長期復健，還因此無法申請國科會研究計畫、停工3月。教授提告請求少年與其雙親連帶賠償187萬餘元。法官判決3人應連帶賠償125萬4256元。

判決書指出，杜姓教授2023年1月12日下午在新竹市林森路與四維路口待轉，綠燈亮起後正常起步，卻遭一名從四維路闖紅燈直行的無照少年騎士高速撞上，當場人車倒地。杜男送醫後診斷為右鎖骨脫臼，需住院開刀並長期復健，肩膀留下5%勞動能力減損。

杜男主張，因傷勢休養3個月無法工作，導致原預計申請的國科會研究計畫延宕，損失高達35萬餘元，加上醫療、交通、鑑定費、精神慰撫金等損害，合計求償187萬5145元。

法院審酌杜男提供的診斷證明、醫療單據、交通費憑證及學術研究計畫資料，認定高姓少年違規肇事、且無駕照，對事故應負全責。其父母身為法定代理人，未能證明盡到監督責任，依法也應與高姓少年共同負賠償責任。

法官最終核定杜男所受損害包括醫療費、休養損失、復健交通共39餘萬元、勞動力減損66餘萬及精神慰撫金20萬元，判高姓少年與雙親3人應連帶賠償125萬4256元。