快訊

被無照少年狠撞重傷…陽交大教授國科會計畫泡湯 少年雙親需賠125萬

皮卡和賓士相撞全毀！黃石公園附近嚴重車禍 6華人旅客身亡

朱立倫稱北市5藍委安全 趙少康搖頭「民調不能看」：安慰自己而已

聽新聞
0:00 / 0:00

被無照少年狠撞重傷！陽交大教授國科會計畫泡湯 少年雙親需賠125萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

陽明交通大學杜姓教授騎機車通勤時，遭無照少年闖紅燈撞上，導致右鎖骨關節脫臼，不僅需住院開刀、長期復健，還因此無法申請國科會研究計畫、停工3月。教授提告請求少年與其雙親連帶賠償187萬餘元。法官判決3人應連帶賠償125萬4256元。

判決書指出，杜姓教授2023年1月12日下午在新竹市林森路與四維路口待轉，綠燈亮起後正常起步，卻遭一名從四維路闖紅燈直行的無照少年騎士高速撞上，當場人車倒地。杜男送醫後診斷為右鎖骨脫臼，需住院開刀並長期復健，肩膀留下5%勞動能力減損。

杜男主張，因傷勢休養3個月無法工作，導致原預計申請的國科會研究計畫延宕，損失高達35萬餘元，加上醫療、交通、鑑定費、精神慰撫金等損害，合計求償187萬5145元。

法院審酌杜男提供的診斷證明、醫療單據、交通費憑證及學術研究計畫資料，認定高姓少年違規肇事、且無駕照，對事故應負全責。其父母身為法定代理人，未能證明盡到監督責任，依法也應與高姓少年共同負賠償責任。

法官最終核定杜男所受損害包括醫療費、休養損失、復健交通共39餘萬元、勞動力減損66餘萬及精神慰撫金20萬元，判高姓少年與雙親3人應連帶賠償125萬4256元。

杜姓教授騎機車通勤時，遭無照少年闖紅燈撞上，導致右鎖骨關節脫臼，不僅需住院開刀、長期復健，還因此無法申請國科會研究計畫、停工3月，法官判決少年與雙親應連帶賠償125萬4256元。示意圖／123RF
杜姓教授騎機車通勤時，遭無照少年闖紅燈撞上，導致右鎖骨關節脫臼，不僅需住院開刀、長期復健，還因此無法申請國科會研究計畫、停工3月，法官判決少年與雙親應連帶賠償125萬4256元。示意圖／123RF

國科會 復健 提告 新竹 闖紅燈 陽明交通大學

延伸閱讀

兒酒後騎機車闖紅燈遭警車尾隨摔死 父母提國賠求償千萬敗訴

超怕遲到！女學生闖紅燈過馬路 險遭2車撞飛畫面曝

國科會學術研究獎項 台師大8教師獲獎創歷年紀錄

國科會頒學術研究大獎 長庚4位權威級教授獲菁英殊榮

相關新聞

被無照少年狠撞重傷！陽交大教授國科會計畫泡湯 少年雙親需賠125萬

陽明交通大學杜姓教授騎機車通勤時，遭無照少年闖紅燈撞上，導致右鎖骨關節脫臼，不僅需住院開刀、長期復健，還因此無法申請國科...

兒酒後騎機車闖紅燈遭警車尾隨摔死 父母提國賠求償千萬敗訴

陳姓男子前年1月間酒後騎機車，新營警分局兩警發現他闖紅燈後駕駛警車尾隨，經按喇叭、鳴笛，還以擴音器要求他停車未獲理會，陳...

洗碗吵架遭女婿從後頂撞「害子宮下垂」 岳母怒求償650萬

新竹張姓婦人控訴洗碗時，遭女婿范男衝撞致身體多處瘀傷，甚至引發子宮、膀胱及直腸下垂等問題，憤而求償650萬元。不過新竹地...

車被砸新竹女拿鎮暴槍報仇 竟射爛無辜民眾車下場曝

新竹30歲黃女因車輛遭毀損與人結怨，為了報仇，借用友人轎車尾隨疑似仇家車輛，並持鎮暴槍朝對方連開數發塑膠彈，導致擋風玻璃...

麥當勞女工讀生案母親聲請再議 高檢分案審查

麥當勞女工讀生疑遭主管性侵後輕生，士林地檢署日前對主管做出不起訴處分，死者母親不服聲請再議。台灣高等檢察署今天指出，昨天...

退休軍醫大鬧義大醫院 辱罵踹傷護理師遭判刑4個月

高雄市一名退休的陳姓軍醫前年12月因病住院，卻在住院期間妨害醫護人員執行醫療，不僅出言辱罵護理師「不要臉」，甚至直接用腳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。