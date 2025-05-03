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洗碗吵架遭女婿從後頂撞「害子宮下垂」 岳母怒求償650萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹張姓婦人控訴洗碗時，遭女婿范男衝撞致身體多處瘀傷，甚至引發子宮、膀胱及直腸下垂等問題，憤而求償650萬元。不過新竹地院審理後認定多數症狀與范男行為無因果關係，僅判賠醫療費3萬578元及精神慰撫金7萬元，合計10萬578元。

張婦指出，2023年3月2日晚間8時30分許，她在新竹縣女婿住處廚房洗碗，兩人因家庭瑣事爭執，范男竟以肚子頂撞她後背，把她壓在洗手台前，導致她胸壁疼痛及四肢多處瘀青，事後又出現持續腹瀉及泌尿、婦科症狀，累積醫療費逾7萬元。

范男坦承衝撞岳母一事，刑事部分也被依傷害罪判拘役40日，得易科罰金。不過范男仍主張，他僅是輕微碰撞，張婦所稱部分傷病並非其所致。

法官認為，張婦主張與范男衝撞行為相關的直腸下垂、泌尿障礙等，未提出醫療證據證實與衝撞有關，另就部分泌尿及婦科症狀，就診距離事發已逾半年，亦難認具因果關係。

不過法官認為，張婦因衝撞受傷後需多次就醫，身體確受影響，精神上亦受痛苦，范男作為女婿，對長輩未能理性應對反而出手衝撞，違背人倫親情，判范男需賠償岳母精神慰撫金7萬元、醫療費3萬578元，合計共10萬578元，其餘駁回。

新竹張姓婦人控訴洗碗時，遭女婿范男衝撞致身體多處瘀傷，甚至引發子宮、膀胱及直腸下垂等問題，憤而求償650萬元。示意圖／Ingimage
新竹張姓婦人控訴洗碗時，遭女婿范男衝撞致身體多處瘀傷，甚至引發子宮、膀胱及直腸下垂等問題，憤而求償650萬元。示意圖／Ingimage

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