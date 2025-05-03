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車被砸新竹女拿鎮暴槍報仇 竟射爛無辜民眾車下場曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹30歲黃女因車輛遭毀損與人結怨，為了報仇，借用友人轎車尾隨疑似仇家車輛，並持鎮暴槍朝對方連開數發塑膠彈，導致擋風玻璃與車窗破裂、車體板金凹陷，最後才知竟認錯人。新竹地院依毀損罪判黃女有期徒刑3月，易科罰金9萬元。

判決書指出，黃女2023年11月因車輛遭毀損與人發生糾紛，心生不滿。為了復仇，同年11月4日下午，黃女向友人借用小客車，前往新竹縣湖口鄉尋仇，當見一輛與仇家相似的車輛經過，誤認對方為仇家，隨即尾隨其至住家門前，再持裝有塑膠彈丸的鎮暴槍連續射擊對方車輛，導致車窗碎裂、板金受損。

該車駕駛因突遭槍擊當場驚嚇不已，感受生命遭威脅而心生畏懼，立即報警。警方調閱監視器才循線查出為黃女所為，黃女也坦承犯行，並供稱作案用的鎮暴槍已事後丟棄。

法官認為，黃女因細故持槍報復，且誤擊無辜對象，不僅造成財損，更引發他人畏懼，且未與被害人和解，行為應予嚴正譴責。但念其自白態度尚可，最終依毀損罪判處徒刑3月，易科罰金9萬元。

新竹30歲黃女因車輛遭毀損與人結怨，為了報仇，借用友人轎車尾隨疑似仇家車輛，並持鎮暴槍朝對方連開數發塑膠彈，導致擋風玻璃與車窗破裂、車體板金凹陷，最後才知竟認錯人。示意圖／Pexels
新竹30歲黃女因車輛遭毀損與人結怨，為了報仇，借用友人轎車尾隨疑似仇家車輛，並持鎮暴槍朝對方連開數發塑膠彈，導致擋風玻璃與車窗破裂、車體板金凹陷，最後才知竟認錯人。示意圖／Pexels

新竹 監視器

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