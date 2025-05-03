兒酒後騎機車闖紅燈遭警車尾隨摔死 父母提國賠求償千萬敗訴

陳姓男子前年1月間酒後騎機車，新營警分局兩警發現他闖紅燈後駕駛警車尾隨，經按喇叭、鳴笛，還以擴音器要求他停車未獲理會，陳人車衝入柳營農田送醫不治，父母質疑員警不當追車求償近千萬，法官認員警依法稽查且已放棄追蹤稽查後，陳才自撞身亡，兩者無因果關係而駁回。

陳父母主張，新營警分局黃姓、包姓兩警，依其排定勤務表為防竊，而非執行交通勤務稽查，當時兩警擅離工作崗位，在新營區延平與中興路口攔檢一轎車後，見陳騎機車沿延平路由北往南至該路口闖紅燈往柳營方向行駛。

陳父母指出，兩警駕駛巡邏車高速自後追逐，兒子見警察緊追在後，情急之下，騎至柳營區建業路巷弄內，該巷道狹窄，僅容一輛車子通行，兩旁大部分為農田，警車仍緊追不捨，兩車速度甚快，相隔僅約1秒車速。

陳騎入該產業道路盡頭，不知是否因突遇隆出地面田壟而失控，抑或沿路遭警察自後緊逼追車而追撞，人車拋飛掉入農田，兩警見狀驚呼，隨即持手電筒下車摸黑搜尋，不到2分鐘找到陳，並呼叫救護車送醫急救，當晚宣告不治。

陳父母質疑，年僅23歲兒子因員警不當追車致死，向新營警分局提國賠，包括醫療費、喪葬費及扶養費，及各請求精神慰撫金300萬，共求償999萬多元。

新營警分局指出，陳男不服指揮稽查而逃逸，兩警才駕駛警車開啟警示燈、使用蜂鳴器及擴音設備要求他停車受檢，該階段屬「追蹤稽查」性質，未料，陳加速逃逸且再闖紅燈兩次，明顯違規。

警方表示，陳騎車轉入柳營區建業路巷弄內狹窄，兩警因不熟悉路況而減速，且已確定陳所騎機車車號，已放棄追蹤，欲以手機查詢車牌，採用「逕行舉發」，才見陳機車車尾燈突然在半空中消失，驚覺異樣趕緊下車持手電筒尋覓，在草叢中發現機車及陳倒臥在地並有濃濃酒味，隨即呼叫救護車送醫急救，經醫院檢驗結果顯示陳酒精濃度約達每公升0.7毫克。陳死亡原因，是其自主決定繼續逃逸所產生的結果，並非員警追蹤稽查所致。

台南地院指出，兩警依法執行陳交通違規追蹤稽查攔檢職務，惟陳於員警使用喇叭、警笛、擴音器等攔停手段，未停車接受稽查，兩警才繼續駕駛警車跟隨陳機車，其攔停手段逐漸加強，未違反比例原則及警察職權行使法規定。又兩警放棄追蹤稽查後，陳才自撞田壟送醫不治，二者間並無因果關係存在。

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