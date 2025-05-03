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退休軍醫大鬧義大醫院 辱罵踹傷護理師遭判刑4個月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名退休的陳姓軍醫前年12月因病住院，卻在住院期間妨害醫護人員執行醫療，不僅出言辱罵護理師「不要臉」，甚至直接用腳踹護理師，遭提告傷害，法官認為陳姓退休軍醫法治觀念明顯偏差，且未與護理師達成和解，因此判刑4個月有期徒刑，並應向公庫繳納6萬5千元。

判決書指出，陳姓退休軍醫2023年12月8日因為疾病被送到義大醫院住院治療，但在當天就大鬧醫院，還在病房內對著護理師辱罵「下流、不要臉」，甚至直接用腳踢護理師多下，造成一名莊姓護理師腹部挫傷，護理師事後直接經醫院驗傷提告。

因陳姓退休軍醫大鬧醫院，在病房內打罵護理師，義大醫院只好立刻報警，但陳姓退休軍醫在警詢時卻否認自己有罵過人、踹過護理師，但醫院在場其他證人全都目擊，且受傷的護理師也有驗傷報告。

橋頭地院法官審理後認為，陳翁明知護理師正在執行醫療業務，竟基於傷害、公然侮辱、以強暴妨害醫事人員執行醫療或救護業務的犯意，在病房內辱罵護理師、腳踢護理師3下，貶損護理師的名譽，並致護理師受傷，妨害護理師執行醫療業務。

陳姓退休軍醫不僅觸犯傷害罪，更犯公然侮辱罪及醫療法妨害醫事人員執行醫療業務罪，雖然事後陳姓退休軍醫想要與遭他踢罵的護理師談和解，但遭到護理師拒絕，堅持要把他告到底。

陳翁畢業於國防醫學院專修班，現在又住在榮民之家，法官認為他不思循理性、和平方法表達不滿，反而出言辱罵護理師，還造成護理師受傷，法治觀念明顯偏差，但考量他是初犯，因此依傷害罪判刑4個月有期徒刑，應向公庫支付6萬5千元，得緩刑2年。

高雄義大醫院。圖／報系資料照
高雄義大醫院。圖／報系資料照

國防醫學院 義大 護理師

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