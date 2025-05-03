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426主揪養生館陷暴力討債爭議 鄭正鈐：絕無合作

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹雙罷發言人林志潔及領銜人戴振博今召開記者會，質疑國民黨立委鄭正鈐與426「主揪」養生館女老闆關係密切，更爆出該業者捲入暴力討債。鄭正鈐辦公室強調無合作關係；新竹地檢署針對養生館涉嫌違反就服法已分案調查。

藍白陣營日前號召民眾426上凱道反罷免，鄭正鈐卻被質疑動員外籍移工參與活動，一名自稱為「主揪」的養生館女老闆跳出來力挺鄭正鈐，卻遭林志潔與戴振博發現，該業者疑從事高利放貸，更違反個資法對於未還錢者張貼懸賞公告。

新竹雙罷已預告明天將赴新竹市選委會，公布二階連署數並送件，新竹市文化局前局長錢康明更表示將現身。今林志潔、戴振博開記者會，質疑鄭正鈐與養生館業者關係密切。林志潔指出，該養生館自2023年5月開幕以來，背後疑似倚賴強大政商勢力撐腰，不僅經營養生館及超市，實則涉嫌高利貸、暴力討債、組織犯罪掩護。

林志潔質疑，該養生館長期經營越南人力仲介和地下金融，除此之外，鄭正鈐的國會辦公室執行長，身兼人力仲介公司董事長，是否兩者有關？有無涉及非法仲介、剝削外籍勞工甚至人口販運？

林志潔也透露，有接獲受害者向她求助，表示之前在台北遭該養生館業者詐騙，將針對相關事證向勞動部正式檢舉，並協助受害者進行法律求償與司法程序。戴振博也呼籲市民，正視治安危機，關注地方政治結構中的黑影。

對此，鄭正鈐委員辦公室回應，對於林志潔所稱養生館涉及非法放貸或懸賞通緝，鄭正鈐委員一概不知情，也未與該場所有任何合作關係。若真有違法行為，應由主管機關與司法單位依法徹查。鄭委員支持強化新住民金融教育與法治保障，反對任何形式的剝削與歧視。

鄭正鈐委員辦公室強調，所有政治獻金支出皆依法據實登載，完整資料早已向監察院申報，並接受社會公開查閱與監督。若有以片面資訊操作政治抹黑，將嚴正譴責，並保留一切法律追訴權利。

對於新竹市某養生館涉嫌違反就業服務法等案件，新竹地檢署也表示，該案已分案調查，並交由專責檢察官偵辦中，若有具體事證，可依法律程序向新竹地檢署或司法警察機關檢舉、提供。

鄭正鈐委員辦公室回應，對於林志潔所稱養生館涉及非法放貸或懸賞通緝，鄭正鈐委員一概不知情。記者黃羿馨／攝影
鄭正鈐委員辦公室回應，對於林志潔所稱養生館涉及非法放貸或懸賞通緝，鄭正鈐委員一概不知情。記者黃羿馨／攝影
林志潔質疑，該養生館長期經營越南人力仲介和地下金融，除此之外，鄭正鈐的國會辦公室執行長，身兼人力仲介公司董事長，是否兩者有關？有無涉及非法仲介、剝削外籍勞工甚至人口販運？ 記者黃羿馨／攝影
林志潔質疑，該養生館長期經營越南人力仲介和地下金融，除此之外，鄭正鈐的國會辦公室執行長，身兼人力仲介公司董事長，是否兩者有關？有無涉及非法仲介、剝削外籍勞工甚至人口販運？ 記者黃羿馨／攝影
戴振博也呼籲市民，正視治安危機，關注地方政治結構中的黑影。記者黃羿馨／攝影
戴振博也呼籲市民，正視治安危機，關注地方政治結構中的黑影。記者黃羿馨／攝影
新竹雙罷發言人林志潔及領銜人戴振博已預告明天將赴新竹市選委會，公布二階連署數並送件。記者黃羿馨／攝影
新竹雙罷發言人林志潔及領銜人戴振博已預告明天將赴新竹市選委會，公布二階連署數並送件。記者黃羿馨／攝影

新竹 林志潔 討債 鄭正鈐

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