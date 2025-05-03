426主揪養生館陷暴力討債爭議 鄭正鈐：絕無合作

新竹雙罷發言人林志潔及領銜人戴振博今召開記者會，質疑國民黨立委鄭正鈐與426「主揪」養生館女老闆關係密切，更爆出該業者捲入暴力討債。鄭正鈐辦公室強調無合作關係；新竹地檢署針對養生館涉嫌違反就服法已分案調查。

藍白陣營日前號召民眾426上凱道反罷免，鄭正鈐卻被質疑動員外籍移工參與活動，一名自稱為「主揪」的養生館女老闆跳出來力挺鄭正鈐，卻遭林志潔與戴振博發現，該業者疑從事高利放貸，更違反個資法對於未還錢者張貼懸賞公告。

新竹雙罷已預告明天將赴新竹市選委會，公布二階連署數並送件，新竹市文化局前局長錢康明更表示將現身。今林志潔、戴振博開記者會，質疑鄭正鈐與養生館業者關係密切。林志潔指出，該養生館自2023年5月開幕以來，背後疑似倚賴強大政商勢力撐腰，不僅經營養生館及超市，實則涉嫌高利貸、暴力討債、組織犯罪掩護。

林志潔質疑，該養生館長期經營越南人力仲介和地下金融，除此之外，鄭正鈐的國會辦公室執行長，身兼人力仲介公司董事長，是否兩者有關？有無涉及非法仲介、剝削外籍勞工甚至人口販運？

林志潔也透露，有接獲受害者向她求助，表示之前在台北遭該養生館業者詐騙，將針對相關事證向勞動部正式檢舉，並協助受害者進行法律求償與司法程序。戴振博也呼籲市民，正視治安危機，關注地方政治結構中的黑影。

對此，鄭正鈐委員辦公室回應，對於林志潔所稱養生館涉及非法放貸或懸賞通緝，鄭正鈐委員一概不知情，也未與該場所有任何合作關係。若真有違法行為，應由主管機關與司法單位依法徹查。鄭委員支持強化新住民金融教育與法治保障，反對任何形式的剝削與歧視。

鄭正鈐委員辦公室強調，所有政治獻金支出皆依法據實登載，完整資料早已向監察院申報，並接受社會公開查閱與監督。若有以片面資訊操作政治抹黑，將嚴正譴責，並保留一切法律追訴權利。