偷1塊價值8千牛樟木 男被罰8萬多、沒收機車還要坐牢
新竹陳男找來2名好友結夥至國有林地竊取貴重木材牛樟木，3人使用重機搬運價值8281元角切完成的1塊牛樟木時，遭森林護管員查獲。新竹地院依違反森林法判處陳男有期徒刑1年2月，併科罰金8萬2810元，並沒收作案機車。
判決書指出，陳男與綽號阿文的男子及另名共犯陳男，3人於2021年2月4日清晨，前往新竹縣尖石鄉一處國有林地，該地屬農業部林業及自然保育署所轄，已編列為竹東事業區第127林班地，林地上之枯損、倒伏竹木及殘材均屬國家所有。
3人趁林內牛樟木角材已裁切完成，將木材推至農路登山口處預備搬運下山，未料遭接獲通報的森林護管員與警方查獲，當場逮捕。警方扣得作案機車、手拉器綁帶及價值8281元的牛樟木1塊，木材後續已返還林務單位。
法官認為，陳男坦承不諱，態度尚可，且贓物也已返還，不過森林資源具生態價值，竊取國有貴重木對森林保育造成損害，應依法嚴懲，以昭警惕。最終依違反森林法處陳男有期徒刑1年2月，併科罰金8萬2810元，犯案所用的重型機車沒收。
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