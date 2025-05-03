連替代役都不想當⋯高雄男逃兵役遭判刑 賣慘求輕判

高雄市一名陳姓男子因為不願入伍服兵役，即便他僅需服「替代役」，仍接連2次接到兵單都未報到，遭判刑7個月，但陳男不想被關又繳不出罰金，只好上訴向法官賣慘，辯稱因為兒子剛出生，他需要賺錢養家，希望法官改判輕一點，但法官不買帳，還斥責他有毒品前科，素行非佳，駁回陳男上訴。

判決書指出，陳姓男子分別在2022年3月及2023年5月收到替代役徵集令，要他如期到台中成功嶺替代役訓練班報到，但陳男都沒有如期報到，甚至第一次逃兵役時，檢察官還看他是初犯，給他緩起訴，陳男卻仍不記取教訓，再犯第二次。

陳男連續2次逃避服替代役，遭法官依妨害兵役分別判刑3個月及5個月有期徒刑，合併應執行7個月刑期，可易科罰金21萬餘元。陳男去年8月20日遭判刑同一天，才乖乖在區公所人員監督下報到服役4個月，但他退伍後仍要面對7個月逃兵役的刑期處分。

為了求輕判，陳男提起上訴，還在法庭上向法官賣慘，辯稱自己犯後已有悔悟，也遵照監督入營服役，但因為兒子剛出生，家中正需要花錢的時候，他需要賺錢養家，也沒有其他親友可以幫忙照顧兒子，即便可以繳罰金免關，但21萬元罰金實在繳不出來，認為原本判決太重，希望法官「改判輕一點」。

二審法官認為，陳男違反替代役實施條例事證明確，竟僅因小孩剛出生，就不循正當途徑救濟或妥適安排家庭照顧而無故避免徵集，且第一次犯後還不改又再犯，沒有把法律看在眼裡，浪費國家行政資源，且陳男過去還有毒品前科，素行非佳。

法官更指責陳男，不但未主動入營服役，更一再違背徵集命令，且從2022年第一次違反法令後到偵辦階段超過2年，中間時間仍堅不履行兵役義務「堪認法敵對意志甚高」，認為陳男有「矯正必要性」，因此駁回上訴。