相差19歲姐弟戀釀命案 涉殺人僅15萬交保...檢抗告成功

台中洪姓男子與大19歲的李姓女友分手後，李找來鄭姓、高姓男子上門向洪討債，洪失控刺死高，被依殺人罪嫌收押、起訴；台中地院以洪遇暴力討債、防衛等理由，予以15萬元交保，檢方抗告主張洪有殺人不確定故意，15萬交保不符比例，台中高分院二審認為檢方有理由，撤銷發回重裁。

檢警調查，洪男（32歲）和李女（51歲）交往2年多，2024年9月中秋節前後分手，李認為洪應該還她之前送的10多萬元及金飾，聯絡鄭姓男子幫她討債。

鄭男9月23日再找高姓友人陪同，一早6點多到洪位於霧峰區自強路住家，闖入社區對洪暴力討債，3人扭打成一團，洪從櫃子抽出1把近20公分料理刀揮砍、刺擊，鄭、高均中刀鮮血淋漓，雙雙沿樓梯逃往1樓，卻失血過多倒在大廳，送醫後高身亡、鄭撿回一命。

洪男落網遭收押，檢方今年1月依殺人罪嫌起訴他，移審台中地院收押近3個月，中院認為依訴訟程度、偵查時已蒐證完畢，且洪男和高姓、鄭姓2名被害人無恩怨，高、鄭是受託闖入洪租屋處對他暴力討債，堪認洪辯稱出於脫困持刀反擊，有其合理性，洪有正當防衛或防衛過當可能。

中院說，為使洪男能妥為尋覓自身有利證據，兼衡基本權利維護，予以15萬元交保，並限制出境，施以電子腳環科技監控，停止羈押。

檢察官不服抗告，主張高男、鄭男討債時沒持武器，與洪之間3人互毆，洪才拿刀行凶，且高右大腿傷口呈閃電形，可能被刺入後有轉動、抽出，創徑達19.5公分，顯見洪行刺殺意甚深，並非基於防衛，而是出於殺人不確定故意。

檢方也說，洪涉犯法定刑10年以上殺人重罪，有逃亡可能，中院卻在洪否認犯罪下，僅命他15萬元交保停押，難保之後他會準時出庭，主張撤銷。