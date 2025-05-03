麥當勞女工讀生案母親聲請再議 高檢分案審查

麥當勞女工讀生疑遭主管性侵後輕生，士林地檢署日前對主管做出不起訴處分，死者母親不服聲請再議。台灣高等檢察署今天指出，昨天已受理分案，後續將做出再議處理結果。

全案起於，少女母親去年底在社群平台Threads上表示，女兒在麥當勞打工期間，被主管以排班職權性侵後得了憂鬱症，之後離職但仍輕生；女兒曾報警並向麥當勞申訴，但麥當勞快速開除加害者撇清關係，對被害者卻沒交代或慰問。

去年5月間，警方移送士林地檢署偵辦，檢察官多次訊問告訴人、告訴代理人及被告、辯護人，並向麥當勞調閱相關資料查證及製作勘驗筆錄等；在少女死亡後，為繼續釐清案情，今年1月間傳喚少女的母親等人到庭。

士林地檢署指出，本案於4月7日偵查終結，認定主管罪嫌不足，予以不起訴處分，若告訴人不服得聲請再議。另外，本件為涉及妨害性自主案件，不得公開書類。

死者母親不服結果，透過律師聲請再議。台灣高等檢察署表示，昨天收到書狀後已分案，後續由檢察官審查一審的不起訴處分理由與家屬提供的相關事證，並做出再議處理結果。

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