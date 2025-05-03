餐飲大亨詐臺雅老董50億 調查局查扣數億元奢侈品曝

女子羅佩雯與餐飲大亨鄭淳駿以大額便宜機票投資及移民投資項目為幌子，向已故臺雅集團前董事長沈裕雄詐騙50億元，調查局新北市調查處今年2月先在羅女家中查獲愛馬仕、LV名牌包、高檔腳踏車、名畫等高級精品，市價近億元，另在鄭男家中查扣藍寶堅尼、Lexus LM等進口豪車，3月再搜索羅女前夫謝宗翰及兄嫂，再查扣愛馬仕、卡蒂兒、香奈兒及偉士牌聯名機車，目前追回不法所得10餘億元。

調查局指出，羅佩雯2010年任職旅行社期間，向多名被害人佯稱可投資機票賺取價差獲利，遭判刑2年5個月，假釋出獄後仍無悔意，2019年起與擔任沈裕雄特助的鄭淳駿裡應外合，先由鄭男向沈男訛稱自己參與羅女的機票投資案獲利豐厚，羅女並向沈男謊稱擁有大量海外客戶之商業機票需求，可藉由事先購買便宜機票並於到期後套利。

羅佩雯再自行偽製日本東京奧運或阿聯酋航空機票投資案，拆分成數個投資子案，製作高額資金需求投資規劃，各投資案僅100天至180天，即可獲取最高7成之高額利潤，沈裕雄因信任鄭淳駿，續投入羅女訛稱的各項高額高利投資案。

另外，羅佩雯曾聽聞沈裕雄有意幫子女辦理美國等海外護照，藉機向沈男謊稱能透過關係取得英國、澳洲、墨西哥等國家之特殊移民投資，藉此向沈男持續詐取更多款項。

調查局指出，羅佩雯女明知並機票與移民投資管道，向沈裕雄詐得投資款50餘億元，為掩飾隱匿犯罪所得，陸續將詐欺款項用於購置豪宅及大肆購買奢侈品，並匯出10億元給鄭淳駿，做為開設餐飲集團展店及個人花用，讓鄭男搖身成為餐飲大亨。