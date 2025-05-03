邱泰源視察急診壅塞 網友謠傳「亂塞藏人」挨罰3000元

國內2月底傳出急診壅塞，衛福部長邱泰源曾赴台北數家醫院視察，賴姓男子在社群Threads發布「長官視察前要求醫院把病人塞到手術室、藏人」等言論，法院以他沒查證就輕率發文，會釀患者、家屬恐慌，依社會秩序維護法散布謠言裁罰他3000元，可抗告。

台中第三分局移送指出，賴男2月27日在Threads用個人帳號發布「中央長官去醫院視察，提前1個小時要求醫院把等待床位的病人處理乾淨，把一般病患塞去隔離病房、手術室，各種只要能藏人的地方都塞滿，長官來的時候拍幾張照發新聞表示醫況良好，沒有排不到床位的問題，這是正發生在台灣的事不是中國。」

賴男辯稱，他是看新聞網報導，確認有這個事情後就沒有在專注這個新聞，他在Threads發表的貼文也沒有刪除或補充。

台中地院查，案發時正值急診醫療資源吃緊之際，各媒體就全國醫療院所急診是否壅塞，均採即時、詳盡追蹤報導，衛福部長2月26日至雙北各大醫院視察，目的為解急診壅塞情況尋求解方，各醫院是否有隱匿急診醫療資源吃緊的必要，實有可疑。

法院說，從網路新聞可知，台北醫院為例2月26日出院人數63人，當日入院人數34人，當時並無排不到床位問題，枉論有將病患塞去隔離病房、手術室等「藏人」的必要；若有隱匿急診醫療資源， 隨時可從新聞得知，稍加查證就能明瞭。

法院認為，賴男卻未查證就輕率發布與事實不符訊息，直到新聞澄清報導後，他也沒刪文或補充，認定其有過失。