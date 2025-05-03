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為催款竟翻牆闖民宅 討債3人組錢沒討到反遭判刑
新竹許女與友人陳男、黃男疑因債務糾紛，竟擅闖債務人住宅討債，遭屋主報警處理。新竹地院審理後，依侵入住宅等罪，判許女與黃男拘役30日，得易科罰金。緩刑2年，須各支付1萬元公庫；陳男則同樣拘役30日，得易科罰金。
判決書指出，許女與陳男、黃男因與郭姓女子有債務糾紛，去年10月4日晚間9時40分許，3人一同前往郭女位於新竹縣的住家，企圖當面催討借款。
3人抵達郭女住處後按門鈴未有人應答，陳男見狀竟翻越郭女住宅1樓窗戶入內，再開門讓許女與黃男進入，3人闖入後，遭郭女妹妹發現報警，警方到場後，將3人依侵入住宅等罪嫌送辦。
法院審理時，3人皆坦承犯行，與郭姓姊妹當初報案說法一致，並有現場照片及建物所有權狀佐證。法官認為，3人屬共同正犯，雖稱為催討借款，但行為已超越法律容許範圍，侵害他人居住安寧。
法官審酌，3人具犯意聯絡與分工合作，卻未以正當手段處理爭議，顯屬不當，考量3人犯後態度尚稱良好，許女與黃男無重大前科，判許女與黃男拘役30日。緩刑2年，須各支付公庫1萬元，以資警惕；陳男雖未獲緩刑，遭判拘役30日，得易科罰金3萬。
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