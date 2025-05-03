台中女老師偷情...傳「拉布拉多跟吉娃娃交合」成鐵證

台中某國小女老師和已婚人夫偷情，互傳曖昧言論，還以「拉布拉多跟吉娃娃交合」比喻2人性交，人夫也說「怕你痛痛」，女師則稱讚「你太長了」；法院勘驗對話認定雙方確實有性行為，已侵害配偶權，判女老師應給付人夫的妻子30萬元，可上訴。

妻子控訴，和先生結婚10多年，直到先生去年死亡前彼此婚姻關係存續中，但女老師卻介入家庭還傳裸照給他老公、發生性行為，對她求償100萬元。

女老師抗辯稱，自己是該名人夫研究所學妹，求學期間2人曾交往，分手後數十年沒聯絡，自己婚後生活不睦遭前夫家暴，對方得知就關心她。自己2023年離婚，人夫隔年也跟她說本身婚姻不合多年，願陪伴她找到下一任對象為止。

女老師說，她因逢離婚獨自照顧幼子壓力才同意交往，不爭執有侵害原配的配偶權，但否認有性交，也認為原配求償100萬元過高。

台中地院查，妻子提出先生手機對話紀錄，其將女老師名字設為「統計老師」，雙方除聊生活瑣事，還夾雜男女情愫、曖昧言論，更談及「摸摸妳的小手手」、「還伸進衣服偷摸偷親。」

法院發現，女老師傳「我想到拉布拉多跟吉娃娃交合」、「我肚子還很有感」、「可能頂太裡面」，人夫回「喜歡整根都進去嗎？」「怕你痛痛」，她則稱讚「你太長了」、「想像拉布拉多那根與吉娃娃的小洞洞。」