台中女老師偷情...傳「拉布拉多跟吉娃娃交合」成鐵證
台中某國小女老師和已婚人夫偷情，互傳曖昧言論，還以「拉布拉多跟吉娃娃交合」比喻2人性交，人夫也說「怕你痛痛」，女師則稱讚「你太長了」；法院勘驗對話認定雙方確實有性行為，已侵害配偶權，判女老師應給付人夫的妻子30萬元，可上訴。
妻子控訴，和先生結婚10多年，直到先生去年死亡前彼此婚姻關係存續中，但女老師卻介入家庭還傳裸照給他老公、發生性行為，對她求償100萬元。
女老師抗辯稱，自己是該名人夫研究所學妹，求學期間2人曾交往，分手後數十年沒聯絡，自己婚後生活不睦遭前夫家暴，對方得知就關心她。自己2023年離婚，人夫隔年也跟她說本身婚姻不合多年，願陪伴她找到下一任對象為止。
女老師說，她因逢離婚獨自照顧幼子壓力才同意交往，不爭執有侵害原配的配偶權，但否認有性交，也認為原配求償100萬元過高。
台中地院查，妻子提出先生手機對話紀錄，其將女老師名字設為「統計老師」，雙方除聊生活瑣事，還夾雜男女情愫、曖昧言論，更談及「摸摸妳的小手手」、「還伸進衣服偷摸偷親。」
法院發現，女老師傳「我想到拉布拉多跟吉娃娃交合」、「我肚子還很有感」、「可能頂太裡面」，人夫回「喜歡整根都進去嗎？」「怕你痛痛」，她則稱讚「你太長了」、「想像拉布拉多那根與吉娃娃的小洞洞。」
法院認為，女老師和人夫談及性器接合的性交過程及感受，可見彼此有發生性行為，侵害原配配偶權，考量雙方職業學歷收入、侵害程度等，判女老師應給付原配30萬元。
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