女提1萬吐鈔後轉身講手機 男8秒偷走...算竊盜不是侵占

一名女子在新北市貢寮一處自動櫃員機操作提領1萬元，但錢已在吐鈔口時，她臨時接手機走到旁邊講電話。陳男接著到櫃員機前操作時，被控涉嫌取走1萬元，前後約花8秒時間，法官依竊盜罪判陳男拘役25天，可易科罰金，並沒收1萬元，可上訴。

基隆地院判決書指出，陳男於民國112年12月1日上午10時3分許，在該自動櫃員機前，趁一名女子從自動櫃員機提領現金1萬元，因疏忽沒有自取鈔口取款即轉身接聽行動電話時，涉嫌竊取1萬元現鈔，得手後離去，提款女子轉頭回來發現錢不見，馬上報警調閱監視器調查後送辦，並經檢方起訴。

判決指出，陳男承認監視器錄影畫面的人是他，但否認有任何竊盜行為，表示只是領錢時誤將錢一起拿走。

法官指出，從監視畫面可見提款女子將提款卡收回後，因接聽電話而並未將自動櫃員機已送出的款項收走，她轉身離開時，自動櫃員機出鈔口位置仍有現鈔。

陳男接近自動櫃員機時間為上午10時3分21秒，取走該筆款項時間顯示為上午10時3分29秒，在提告人轉身講電話後，不過8秒時間。

法官提出提款操作程序說明，只要曾利用過自動櫃員機的人，皆屬周知，操作提領款項後，程式設定會詢問操作者是否需進行下一筆交易，若不再繼續交易，則將先歸還操作者置入的提款卡，其後才開啟出鈔口將所欲提領款項送出，並透過螢幕畫面及提示聲告知操作者，若未將款項取走，則會將款項收回，並在螢幕畫面詢問是否列印本次交易明細，或僅需在螢幕上顯示即可等過程。