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剴剴案保母姊部分認罪、妹全面否認！專家分析「這件事」訴訟攻防焦點

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剴剴案保母姊部分認罪、妹全面否認 專家分析訴訟考量

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

新北市男童剴剴疑遭台北市保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案，劉彩萱日前庭審時部分認罪，劉若琳仍否認施虐。關心此案的立勤國際法律事務所主持律師劉韋廷表示，剴剴案正在法庭審理中，是否成立共犯、是否具備殺人犯意，成為攻防重點。

為什麼姊姊部分認罪，妹妹卻否認犯罪？基於什麼訴訟策略考量？劉韋廷在臉書表示，劉彩萱認罪的「不得不」背後，是鐵證如山；核心原因是檢方掌握多項「直接」且無法推諉的有罪證據，使劉彩萱已無辯解空間。關鍵證據包括：

1、照片與影片：剴剴被毛巾全身綑綁，眼睛遭遮蔽，身體翻倒在地，這些畫面直接顯示限制行動與虐待行為。

2、外籍看護Mira的錄影與證詞：明確指出剴剴被罰站、冷水澡、在廁所餵食、牙齒被戳斷等殘酷對待。

3、法醫鑑定報告：剴剴身上有瘀青、骨折、牙斷、營養不良等多處傷痕，顯示長期虐待。

4、手機訊息紀錄：兩姊妹之間的對話中，出現「太煩了想弄死他」等具體字眼，顯示心態與可能的犯意。

5、剴剴死亡原因分析：醫學證據顯示是因肺出血致死，與持續性施虐高度相關。

劉韋廷說，法律策略分析，劉彩萱的認罪可視為「避免殺人罪定罪」的談判策略。因為僅虐嬰卻不小心導致嬰兒死亡，最高刑責是無期徒刑，可避開死刑風險。

至於劉若琳否認涉案，劉韋廷表示，是因為證據尚未「鎖死」；雖然劉若琳被列為共犯，但從目前曝光的情況來看，證據多屬間接證據或意圖推論，尚難構成實質的主導或執行責任。被指控內容包括協助或默許劉彩萱虐待剴剴、刪除手機內容（可能涉犯刑法第165條湮滅證據罪）、傳訊息說剴剴「裝死」且語帶嘲諷。

而劉若琳涉案的證據薄弱處，劉韋廷分析：

1、缺乏影像中參與證據：尚未見到她親自施虐的畫面。

2、訊息文字含糊空間大：「裝死」語句雖不當，但尚難證明她有施虐行為或同意。

3、她的辯解：「姊姊說是她的小孩，她自己會處理」，可構成推卸責任的防線。

4、湮滅證據指控：若能證明動機非為掩蓋罪行，則未必成立。

劉韋廷表示，劉若琳選擇全面否認，是因為若檢方無法證明「具體參與施虐」或「明確共謀關係」，法院可能認定僅為消極不作為或證據不足，甚至不成立共犯。

劉彩萱的認罪，劉韋廷表示，並不是真心的悔過，只是為自己謀得一個傷害比較小的結果而已，最終還是為了自己，完全不是為了自己的錯誤去反省。誠心認錯才是法庭上唯一能救自己的方式，為剴剴討回公道，不容虛假踐踏司法。

圖為3月台北地院開庭審理剴剴案，聲援群眾高喊「虐童零容忍」。本報資料照片
圖為3月台北地院開庭審理剴剴案，聲援群眾高喊「虐童零容忍」。本報資料照片

保母 殺人 虐童 證據

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