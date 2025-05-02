競選小物案管家失聯通緝 傅崐萁：前所未有的寒蟬效應

北檢偵辦國民黨立委傅崐萁競選小物案，今年3月間搜索、約談被告李慶隆，檢察官日前傳喚、拘提李男無著，已發布通緝。檢調發現張姓律師涉嫌藏匿人犯，今天搜索、約談張姓律師，訊後諭令50萬元交保。傅崐萁表示，賴清德與民進黨發起整肅消滅在野黨的大罷免，不只全國四處收押國民黨工，又對家人及周遭工作人員威脅恐嚇，已引起民主國家前所未有的寒蟬效應。

傅崐萁表示，本人的園丁李先生，在休假中回去台中家裹時被北檢以相當粗暴的方式，被北檢以莫須有的事由，搜索拘提去北檢詢問二次，疲勞詢問而時間都非常漫長，且檢察官竟然要求他年事已高為什麼還不離職？經此詢問後，令李先生恐懼不已，身心俱疲，然後李先生就突然失蹤，音信全無。