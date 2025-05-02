競選小物案管家失聯通緝 傅崐萁：前所未有的寒蟬效應
北檢偵辦國民黨立委傅崐萁競選小物案，今年3月間搜索、約談被告李慶隆，檢察官日前傳喚、拘提李男無著，已發布通緝。檢調發現張姓律師涉嫌藏匿人犯，今天搜索、約談張姓律師，訊後諭令50萬元交保。傅崐萁表示，賴清德與民進黨發起整肅消滅在野黨的大罷免，不只全國四處收押國民黨工，又對家人及周遭工作人員威脅恐嚇，已引起民主國家前所未有的寒蟬效應。
傅崐萁表示，本人的園丁李先生，在休假中回去台中家裹時被北檢以相當粗暴的方式，被北檢以莫須有的事由，搜索拘提去北檢詢問二次，疲勞詢問而時間都非常漫長，且檢察官竟然要求他年事已高為什麼還不離職？經此詢問後，令李先生恐懼不已，身心俱疲，然後李先生就突然失蹤，音信全無。
傅崐萁說，對於一個於2024年大選前就經過桃園地檢及各地檢署完整調查的且都查無不法簽結的舊案，卻在賴清德與民進黨所發起整肅消滅在野黨的大罷免期間，再度冷飯熱炒，不只全國四處收押國民黨工及公務人員，又對家人及周遭的工作人員威脅恐嚇，已經引起一個民主國家前所未有的寒蟬效應。「這個國家還有司法正義嗎？我們嚴正聲明強烈抗議。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言